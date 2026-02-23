AKTUELNO

Bez donjeg veša, a umesto gaćica BEZOBRAZNA TETOVAŽA! Nataša Bekvalac pokazala svoje najizazovnije izdanje do sad! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nije za one sa slabim srcem.

Zanosna plavuša, novosadksa barbika i jedna od najseksi mama na estradi, Nataša Bekvalac godinama ne odustaje od ovih epiteta.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je sada na svom Instagram profilu objavila snimak na kom je u veoma izazovnom izdanju, bez donjeg veša, dok joj iz pantalona "viri" tetovaža koja se prostire duž prepona.

Crni, pripijeni bodi dugih rukava i visoke kragne, koji je specifičan po ogromnim, asimetričnim izrezima na grudima, ali i na bokovima. S obzirom na ekstremno duboke izreze koji otkrivaju njene kukove, jasno je da pevačica ispod ovog komada odeće nije mogla da ponese klasičan donji veš.

Autor: R.L.

#Nataša Bekvalac

