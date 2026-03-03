AKTUELNO

Kakav god da je, MOJ JE SIN: Snežana Đurišić s knedlom u grlu progovorila o JEZIVOM MUČENJU Marka Gvozdenovića!

Majka je uvek uz svoje dete.

Pre nekoliko dana objavljena je vest da je sin naše legendarne pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović brutalno pretučen.

Njega su dva napadača mučila i prebila, te je on tom prilikom zadobio telesne povrede, modrice po telu i polomljena rebra, zbog čega je hitno primeljen u bolnicu.

Navodno je Marko napadačima dugovao određenu svotu novca, zbog čega su oni odlučili da se fizički obračunaju sa njim, a policija je brzo reagovala i privela ih pred lice pravda.

Markova majka Snežana Đurišić smogla je snage i oglasila se za medije o situaciji koja ih je zadesila.

- Na to pitanje mogu samo majka da odgovorim. U pitanju je moj sin, kakav god da je, moj je sin. Jako sam tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi. On je sada dobro, sve ostalo radi tužilaštvo i MUP. Uvek sam bila protiv nasilja, niko nema pravo nikoga da ugrožava tako što će da ga pretuče - izjavila je Snežana.

