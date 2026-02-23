Mama me je ostavila u Zvečanskoj: Vesna Đogani živela u nemaštini, jedno vreme bila kod kumova, a evo kako izgleda kuća u kojoj je odrasla (FOTO)

Vesna Đogani danas uživa sa suprugom Đoletom Đoganijem galantnom načinu života, a iza sebe krije potresnu priču o odrastanju u teškoj nemaštini. Njen put od sirotišta u Zvečanskoj do vlasnice vrednih nekretnina inspiracija je mnogima, a Vesna nikada nije krila bolne detalje svoje prošlosti.

Najteži period Vesninog detinjstva svakako je boravak u Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj. Pevačica je otvoreno govorila o razlozima zbog kojih je njena majka bila primorana na ovaj korak.

- Jedno vreme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika trauma, sećam se toga iako sam bila baš mala. Sećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove ‘Mama, mama’, a mame nema, nikako da dođe - ispričala je Vesna prisećajući se dana kada je čekala majku.

Ona je objasnila da njena majka tada nije imala uslova da je izdržava, te da je to učinila od muke.

- Razumem svoju majku, jer je bila primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je mnogo teško, mnogo je patila u tom periodu.

Sreća u nesreći bila je pojava ljudi koji su promenili njen život. Vesnina majka, radeći u fabrici, upoznala je par koji nije imao dece, a koji su kasnije postali Vesnini kumovi.

- Ona je toliko plakala i oni su se sažalili, nisu imali dece, te su me oni izvukli iz Zvečanske i od tada sam bila kod njih. Do sedme godine sam živela sa njima, dok mama nije sredila svoju stambenu situaciju.

Vesna je istakla da je stalno bila na relaciji između majke i kumova, sve dok se situacija nije stabilizovala.

Nakon izlaska iz doma, siromaštvo nije nestalo. Vesna je detinjstvo provela u trošnoj kući na Autokomandi, u uslovima koje je danas teško zamisliti.

- Odrasla sam u kući ispod mosta, imala sam samo parče hleba i parče neba. Iznad mosta bi svake nedelje prolazili navijači Crvene Zvezde i Partizana i pravili buku, ali nama deci je to bila najlepša muzika - rekla je pevačica, ističući da je uprkos svemu danas mirna i uspešna žena.

Oca, koji ih je napustio, pokušala je da kontaktira samo jednom, ali je naišla na hladan tuš kada joj je njegova tadašnja supruga rekla: "Ti ne postojiš, nemoj više da nas zoveš".

Danas je slika njenog života potpuno drugačija. Vesna i Đole Đogani pametno su ulagali novac zarađen decenijskim radom na estradi, te sada poseduju brojne nekretnine. Pored luksuznog stana u Beogradu, par ima i nekoliko imanja van grada.

- Cveće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševilo! Mi sad imamo nekih pet, šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... - otkrila je Vesna, dodajući da je ona ipak "gradski tip" i da su oaze mira prvenstveno za Đoleta.

Zanimljivo je da je na mestu njene stare, trošne porodične kuće na Autokomandi, sada nikla moderna zgrada. Investitori su dugo pokušavali da otkupe plac od Vesnine majke, koja nije verovala nikome, sve dok Đole nije preuzeo pregovore.

- Dogovoreno je da na mestu stare kuće nikne zgrada, a zauzvrat su Vesna i njena majka dobile garsonjeru koja odgovara kvadraturi njihovog starog doma - otkrio je izvor, navodeći da je Vesna tako obezbedila sebi nekretninu na emotivno važnoj lokaciji.

Kraj glasina o razvodu: "Sve je u redu"

Iako su mediji pisali o navodnom razvodu i Đoletovom iseljenju iz stana, par je te navode oštro demantovao. Oni su se upravo vratili sa romantičnog putovanja u Španiju.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Bili smo za vikend u Madridu... U našem odnosu je sve u redu, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana - izjavio je Đole za "Blic", stavivši tačku na spekulacije.

