Čuvena fotografija izbezumljenog bivšeg princa Endrua završila u Luvru: Prizor nakon hapšenja ukrasio zid najpoznatijeg muzeja, a opis ne može biti slikovitiji

Fotografija bivšeg princa Endrua, uhvaćenog nakon hapšenja, postavljena je uz opis u muzeju Luvr od strane aktivista.

Fotografija bivšeg princa Endrua Mauntbatena-Vindzora kako ga odvoze iz policijske stanice u Norfolku okačena je u muzeju Luvr od strane aktivista.

Britanska politička aktivistička grupa „Everyone Hates Elon“ postavila je fotografiju na zid pariske galerije u nedelju.

Na njoj se vidi Endru pogrbljen na zadnjem sedištu Rendž Rovera nakon što je proveo 11 sati u policijskom pritvoru u Policijskoj stanici Ajlšem. Ispod slike stoji opis: "Sada se preznojava".

Activists hung a framed photo of Andrew Mountbatten-Windsor leaving the police station after his arrest inside the Louvre. pic.twitter.com/ksBEzZeHPH — Mukhtar (@I_amMukhtar) 22. фебруар 2026.

Fotografija je snimljena nakon njegovog hapšenja u četvrtak na imanju Sandringem pod sumnjom za zloupotrebu javne funkcije.

Bivši vojvoda od Jorka suočava se sa optužbama da je slao poverljiva vladina dokumenta finansijeru Džefriju Epstajnu dok je radio kao trgovinski izaslanik između 2001. i 2011. godine.

Imejlovi koje je Ministarstvo pravde SAD objavilo u januaru navodno pokazuju da je delio izveštaje sa zvaničnih poseta sa pedofilom.

Endru, koji je napunio 66 godina na dan hapšenja, ranije je negirao bilo kakvu umešanost u vezi sa Epstajnom i javno je rekao da žali zbog njihovog prijateljstva.

Endruove veze sa osuđenim seksualnim prestupnikom primorale su ga da se povuče sa kraljevskih dužnosti, a u januaru 2022. oduzeta su mu kraljevska pokroviteljstva.

U oktobru 2025. napustio je svoju rezidenciju u Vindzoru, Royal Lodge, i preselio se na skromniju adresu u Sandringemu.

Policijski pretres rezidencije se nastavlja danas i trebalo bi da traje do ponedeljka. Pretres dolazi u trenutku kada britanska vlada navodno razmatra uklanjanje bivšeg princa iz linije nasleđivanja.

Endru je i dalje osmi u redu za presto, a njegovo uklanjanje predstavljalo bi najznačajniju promenu u naslednom redu još od abdikacije Edvarda VIII.

Za to je potreban akt Parlamenta, a britanska vlada mora imati saglasnost ostalih 14 država Komonvelta, uključujući Jamajku, Kanadu i Australiju.

Trenutno se smatra da svaka izmena zakonodavstva mora sačekati završetak policijske istrage protiv bivšeg princa.

Autor: Jovana Nerić