Ubrzali su nam računanje godina i datuma! Rada Manojlović ima NOVU TEORIJU ZAVERE, ljudi ne veruju šta čitaju!

Da li je ovoga puta nadmašila samu sebe?

Rada Manojlović već je odavno postala glavna zvezda tviter zajednici, a tviteraši obožavaju njene teorije i ubeđenja.

Ovoga puta ona je prokomentarisala da je bilo mnogo manje bolesnik dok su se ljudi hranili direktno sa sela, a ne kroz prehrambenu industriju.

Zatim je jedan korisnik naveo da to nije tačno, s ozbirom da su tada ljudi živeli kraće, a Rada se sa tim nije složila, već je iznela novu "teoriju zavere".

- Nije se kraće živelo, nego su nam samo ubrzali računanje godina i datuma, vreme je ostalo isto. I sa tim ubrzanjem ko danas doživi 65 da bude srećan - napisala je Rada.

Ova njena objava ubrzo je postala viralna, pa je podeljena mnogo puta.

Autor: R.L.