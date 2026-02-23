AKTUELNO

Novo hapšenje: Nakon što je dvoje lišeno slobode zbog napada na sina Snežane Đurišić, privedena i MALOLETINICA

Nakon dvoje prvobitno osumnjičenih, slobode je lišena i maloletna devojka.

U nastavku istrage o stravičnom zlostavljanju i mučenju Marka Gvozdenovića, policija u Beogradu uhapsila je u nedelju maloletnu osobu, N. O., koja se sumnjiči da je direktno učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela.

Optužbe za zlostavljanje i mučenje

Protiv maloletne N. O. podneta je krivična prijava za krivično delo Zlostavljanje i mučenje. Akcija je sprovedena u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom za maloletnike u Beogradu.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, ona nije delovala sama. Navodi se da je ovo delo počinila u saučesništvu sa još dve osobe koje su odranije poznate istražnim organima Z. I. (53) i L. S. (26).

Brutalno postupanje u grupi

Podsetimo,javnost je ostala zatečena detaljima napada na Gvozdenovića. Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je bila izložena fizičkom i psihičkom maltretiranju, a policija je operativnim radom uspela da identifikuje sve aktere ovog događaja.

Hapšenjem maloletne N. O., krug osumnjičenih za ovaj napad je, prema tvrdnjama izvora bliskih istrazi, zatvoren. Svi osumnjičeni će biti procesuirani u skladu sa zakonom, dok se za maloletno lice postupak vodi pred posebnim odeljenjem tužilaštva.

