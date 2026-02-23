Bila sam u šoku: Udovica legendarnog pevača našla muža mrtvog u krevetu, otkrila potresne detalje: SKINULI SU GA I STAVILI U LIMENU KUTIJU

Legendarni pevač Dino Dvornik umro je u septembru 2008. godine, a njegova udovica Danijela Dvornik progovorila je poslednjim trenucima svog muža. Danijela je u trenutku osvestila, kako posle velikog truda i znoja, odlaziš sa ovog sveta bez ičega.

Danijela je otkrila i da u njihovom braku nije sve bilo idealno, kao i da se Dino borio sa svojim demonima, kao što su depresija, anksioznost i strahovi.

- Ne postoji brak, da bude kao prvi dan kada ste ga sreli. Kad sam se udala imala sam 22 godine, ja ne mogu reči da nam je život bio bajan, svi imamo te procese u tom braku. Ja bih se sa mužem posvađala, on bi meni izgovorio svašta ako je bio nadrndan, to je kao bilo normalno i onda bih ja uveče trebalo sa njim da imam intimne odnose. On je začuđen, kao šta ti je sad? Ne možeš ti ujutru meni reći da sam glupača, a onda uveče sa mnom ležati i maziti se. Ja to moram isprocesuirati, zaboraviti. Moraš se iskupiti za to.

Ona je supruga pronašla u krevetu, zajedno su zaspali.

- Pronašla sam Dina u krevetu. Mi smo to veče zajedno zaspali. Dino je bio svestan da neće živeti dugo, uvek je to govorio. Ja to nisam nešto uzimala za ozbiljno. Međutim, njega je ta depresija... Taj posao stvara određene stresove i mentalne probleme uz sve to što ide i droga i alkohol, to sve ostavlja posledice, on je toga bio svestan. Kroz život me je pripremao na to. Ja nisam mogla prihvatiti, ja se sa tim stvarima nisam susretala. Nisam imala kapaciteta. Da sam bila veća podrška možda. Ja bih mu bila podrška nekoliko dana, a onda bi mi pukao film. Bila bih ljuta na njega. Htela sam 150 puta da ga ostavim. Ljudima koji žive sa takvim ljudima koji imaju depresiju, anksioznost, strahove, to je za normalnog čoveka jako teško. Kad je loše volje sve je crno. Trajalo je to zadnjih 5 godina.

- Taj ceo dan je bio šok, nisam bila ni histerična. Bila sam prilično mirna, puno mi se stvari u tim minutama dogodilo u glavi. Trebalo je vremena da to sve . Najgori momenat mi je bio kad su oni njega skinuli i stavili u taj kapsil, da ga odvedu. Ja sam čoveka pitala zar niste mogli doneti nekakav sa jastucima. On mi kaže "Gospođo, mi kad uzmemo mrtve, oni izlučuju još nekakve tečnosti, to ne bi služilo svrsi". Ja sam bila užasnuta, stavljaju ga u limenu kutiju. Taj momenat kad osvestiš, još juče si bio nešto, a danas, kako si došao tako i odlaziš, bez ičega. Taj materijalni aspekt života mi se sve vreme vrtio po glavi. Toliko truda, muke znoja, da ti u konačnici, sad si tu i to je to - ispričala je u potkastu "Um and boom"

Autor: N.B.