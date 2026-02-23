Hitovi, istine i neočekivana priznanja: Žika i Jelena iz Zane, Edita, Indy, Dušan Kurtić i Bojan Bjelić u novom izdanju 'Ami G Show' na TV PINK!

„Ami G Show“ donosi veče u kojem će se sudariti iskustvo, energija i iskrenost – uz pitanja na koja se ne odgovara lako.

U najnovijem izdanju “Ami G Show”-a, voditelj i autor emisije - Ognjen Amidžić, u utorak od 22 časa na TV PINK, u studiju u Šimanovcima ugostiće grupu “Zana” – Žiku i Jelenu, Editu, Indy, Dušana Kurtića iBojana Bjelića. Ovaj “Ami G Show” donosi veče ispunjeno hitovima, emocijama i iskrenim razgovorima.

Legendarni tandem, Jelena i Žika – članovi čuvene pop senzacije “Zana”, dolaze kod Ognjena u gostenakon velikog klupskog koncerta u Beogradu. Oni će podeliti svoje utiske, otvoriti dušu o trajanju nasceni, izazovima kroz koje su prošli i planovima za naredni period. Koliko se scena promenila od njihovihpočetaka do danas i šta publika može da očekuje u budućnosti – saznaćemo iz prve ruke.

Atraktivna i uvek intrigantna Edita blista u petom mesecu trudnoće. Edita je ubrzo nakon objave da ćepostati majka raskinula sa ocem svog deteta. Ona će TV PINK publici otkriti kako je do toga došlo, kakose oseća nakon spoznaje da ta veza je naišla na neuspeh, i uopšte o periodu koji je za nju, kao ličnost,prelomni.

Temperamentna Indy nikada ne ostavlja ravnodušnim – ni publiku ni medije. Ovog puta govoriće opovratku na scenu, novim pesmama i turbulencijama koje su je ojačale. Prokomentarisaće trudnoćusestre Edite, koliko se raduje sestričini, ali će govoriti i o novom spotu za staru pesmu “Ekspresno” sakolegom Bojanom Bjelićem.

Bojan Bjelić nestao je sa domaće scene nakon dueta “Ekspresno” koji je sa Indy postao pravi hit. Živeo jeu Kanadi, a sada se vratio i za istu numeru – snimio je sa Indy novi spot koji je publika sa oduševljenjemprihvatila. Kako danas gleda na svoju karijeru, šta ga pokreće i da li publika može da očekuje nove pesme– saznaćemo uz neizostavnu dozu šarma.

Dušana Kurtića, zbog talenta su nazvali – drugim Adilom. Pobednik Pinkovih Zvezda, učestvovao je upoznatim muzičkim takmičenjima, kao i na izborima za Pesmu Evrovizije 2019, 2024 i 2025. Pored priče oaktuelnim nastupima i planovima, publiku očekuju i anegdote iz karijere, ali i razgovor o tome koliko jeteško ostati dosledan sebi na estradi.

Pesma, ispovesti, izazovi, igrice i smeh zagarantovani su u studiju u Šimanovcima ovog utorka. Budite uzTV PINK i ne propustite ovo izdanje late night emisije “Ami G Show” od 22 časa.

Autor: S.Paunović