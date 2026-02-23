AKTUELNO

Ekskluzivno: Prve fotografije Dee Đurđević sa suprugom: Mladenci nikad srećniji! Zavirite u album sa venčanja Pinkove voditeljke

Izvor: pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Dea Đurđević, poznata voditeljka Televizija Pink, nedavno je obradovala javnost lepim vestima – u drugom je stanju, a kako je portal Pink.rs pisao, Dea je juče izgovorila sudbonosno „da“ svom partneru Lazaru i stala na ludi kamen.

Voditeljka je nedavno otkrila da je trudna, a sada je svoju sreću krunisala i brakom. Pink.rs je došao u posed fotografija sa venčanja, na kojima se jasno vidi koliko Dea blista i uživa u jednom od najlepših dana u svom životu.

Foto: privatna arhiva

Udala se Dea Đurđević! Trudna voditeljka izgovorila sudbonosno 'DA'

Na fotografiji sa venčanja, Dea i Lazar ne skidaju osmeh sa lica, neskrivajući ljubav koji osećaju jedno prema drugom.

Foto: privatna arhiva

Dei je kuma na venčanju bila dugogodišnja prijateljica Danijela Vujičić koja je juče i objavila sliku sa voditeljkom:

Pogledajte prve fotke sa venčanja Dee Đurđević! Njena kuma sve objavila, voditeljka blista u belom (FOTO)

Foto: privatna arhiva

- Danas sam i zvanično kuma mojoj dragoj Dei...Od danas gospođa Petrović - napisala je Danijela u opisu fotografije sa Deom sa venčanja.

Foto: Instagram.com

Posebno emotivan trenutak bio je onaj sa Deinom majkom, budućom bakom Nenom, koja nije skidala osmeh sa lica. Fotografija mlade i njene majke raznežila je mnoge i dodatno ulepšala ovaj srećan događaj.

Foto: privatna arhiva

Autor: N.B.

