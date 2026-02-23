AKTUELNO

EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Dea Đurđević otkrila KOG POLA JE BEBA, pa progovorila o TAJNOM VENČANJU: Bilo je baš onako...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, pixabay.com, privatna arhiva ||

Voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink, Dea Đurđević juče je izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Lazaru.

Nakon što nas je Dea krajem prošle godine obradovala sa vešću da je u drugom stanju, ona je sada svoju ljubav sa izabranikom Lazarom krunisala brakom, a na slikama do kojih je portal Pink.rs došao, vidi se da ljubavni par ne može da sakrije sreću i zaljubljenost.

Foto: Pink.rs

Dea se sada oglasila za Pink.rs i otkrila kako je protekla ceremonija venčanja:

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli – mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima. - rekla je Dea i tom prilikom ekskluzivno za Pink.rs otkrila da nosi devojčicu.

Foto: privatna arhiva

Autor: N.B.

