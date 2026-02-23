EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Dea Đurđević otkrila KOG POLA JE BEBA, pa progovorila o TAJNOM VENČANJU: Bilo je baš onako...

Voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink, Dea Đurđević juče je izgovorila sudbonosno "da" svom partneru Lazaru.
Nakon što nas je Dea krajem prošle godine obradovala sa vešću da je u drugom stanju, ona je sada svoju ljubav sa izabranikom Lazarom krunisala brakom, a na slikama do kojih je portal Pink.rs došao, vidi se da ljubavni par ne može da sakrije sreću i zaljubljenost.
Dea se sada oglasila za Pink.rs i otkrila kako je protekla ceremonija venčanja:
- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli – mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima. - rekla je Dea i tom prilikom ekskluzivno za Pink.rs otkrila da nosi devojčicu.
Autor: N.B.