Odrasla je bez roditelja: Mia Borisavljević o detinjsvu, vaspitanju, otkrila ko je najviše brinuo o njoj: Vikendom sam išla kod mame i tate

Mia Borisavljević odrasla je u domu bake i deke, dok je roditelje viđala samo vikendom. Kako je jednom prilikom govorila, u rodnom Valjevu je imala lepo detinjstvo koje je provela sa sestrom.

Pevačica je otkrila da je za vaspitanje i disciplinu bila zadužena baka.

- Mene su više vaspitavali baka i deka nego roditelji. Roditelji su radili i tokom cele nedelje bismo sestra i ja bila kod bake i deke, dok bismo samo vikendom išle kući kod mame i tate.

Kako ističe, baka koja ih je odgajala bila je striktna i veoma stroga, ali Mia je otkrila da se iza čvrstog stava i strogog vaspitanja krije tužna priča.

- Moja baka je bila dete bez roditelja i odrastala je u internatu, zato je i imala tu strogu disciplinu. Bila nam je strah i trepet, jer ona kad lupi šakom o sto to je bio kraj - ispričala je pevačica.

Odmah po ustajanju raspremao se krevet, slagale su se stvari i sve se vraćalo na svoje mesto. Kako je baka bila učiteljica po zanimanju, jednu stvar nije nikako mogla da dozvoli za svoje unuke.

- Učilo se pisanje, čitanje, ma sve. Nisam smela da krenem u prvi razred, a da ne znam te stvari. Tako sam bila u školi prvi đak koji je dobio člansku kartu biblioteke - rekla je Borisavljevićeva.

Atraktivni izgled i zanimljive pesme učinilu su Miu poznatom, davne 2008. godine. Pevačica je nakon udaje i dece odlučila da se na neko vreme povuče iz sveta šou-biznisa, a onda je sa svojim suprugom pokrenula privatni biznis. Da je disciplina i vaspitanje njene bake urodilo plodom govore poslovni uspesi na oba polja.

Svoje fitnes centre pevačica je proširila širom Srbije, koji kako je nedavno izjavila prete da nadmaše uspeh njene dosadašnje muzičke karijere.

Autor: N.B.