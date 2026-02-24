Mislila sam da je moj tata najveći klošar: Ela Dvornik progovorila o pokojnom ocu, otkrila gde i kako su živeli

Influencerka Ela Dvornik na svom Tiktoku otkrila je nedavno nekoliko detalja iz svog života i prisetila se odrastanja s pokojnim ocem, muzičarem Dinom Dvornikom.

Na slici se nalazi Dino uz „fiću“, a ispod je napisala: "Oduvek sam bila sponzoruša, tako sam pala na ovog ferarija, više smo ga gurali nego vozili. Ali imao je zvučnike za ferarija".

@elladvornik 🤣🤣🤣 @Danijela Dvornik nemrem stichat video al si me vratila U proslost ❤️ love you both ♬ original sound - Ella Dvornik

Ela je potom ispričala kako je porodica živela u stanu u Vrapču od 35-40 kvadrata.

- Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice - ispričala je influencerka kroz smeh, dodajući da su je često pitali da li želi biti kao njen otac, na šta bi ona odgovarala: „Ne, pevači su siromašni.“

- Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je, dodajući da je Dinu bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni i da koncert bude dobar. Otkrila je i da je imao veliku tremu pre nastupa.

- Nikad nisam odrasla u nekom velikom luksuzu. Moj rođendan je 23., Božić 25., i tada bih dobila samo jedan poklon - ispričala je.

- Živeli smo potpuno normalan život. U nekim trenucima je, naravno, bilo bolje, ali moji roditelji su živeli jako skromno i štedeli su za stan na Malešnici, a tada su morali da dižu kredit - rekla je.

Na kraju je Ella istakla da njen otac ne bi dogurao tako daleko da nije bilo njene majke Danijele.

