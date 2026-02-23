Đole je sam spakovao kofere: Vesna Đogani iskreno o razvodu, šokirala odgovorom: NISU SVE STVARI ZA JAVNOST

U domaćim medijima odjeknula je vest kako se Vesna Đogani i Đole Đogani razvode nakon 20 godina braka. Vesna Đogani se sada oglasila za medije i otkrila sve.

Vesna kaže da nije došlo do razvoda, te da Đoletu nije spakovala kofere i da on nije izašao iz njihovog porodičnog doma.

- Šta da vam kažem, nije istina da sam ga izbacila iz stana. Meni to nije vredno komentarisanja. Živim i radim sa Đoletom 20 godina. Juče nas pozdravljao ceo avion. Rekli su nam: "Lepo slavite razvod" - rekla je Vesna i dodala:

- Ja znam da smo Đole i ja javne ličnosti. E, sad da li je meni mir u kući, da li je meni lepo kod kuće to je sve život i nisu sve stvari za javnost. Ja sam transparentna, ne volim kada se neko svađa, raspravlja, rastaje, jeste to sastavni deo života. Ne znam odakle ideja. Nema trzavica, jako smo u poslu, u velikim smo obavezama.

Đole i Vesna imaju svoje navike, tako da svako pakuje svoje stvari za put i nisu od onih parova koji se ne odvajaju.

- Ja Đoletu ne pakujem kofere. Svako se pakuje sam za sebe. Nas dvoje tako funkcionišemo. Mi imamo neke naše interne fore. Što više su ljudi stalno zajedno i sve zajedno, suprotno je. Mi najnormalnije provodimo vreme.

Vesna je sa porodicom bila na ručku, međutim, ova tema se nije potegla.

- Deca ništa nisu rekla, mi to više ne komentarišemo. U Madridu je bilo lepo vreme, bilo nam je prvi put. Oduševljena sam. Legli su mi ljudi, kultura.

Iako su mediji pisali o navodnom razvodu i Đoletovom iseljenju iz stana, par je te navode oštro demantovao. Oni su se upravo vratili sa romantičnog putovanja u Španiju.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Bili smo za vikend u Madridu... U našem odnosu je sve u redu, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana - izjavio je Đole za "Blic", stavivši tačku na spekulacije.



Autor: N.B.