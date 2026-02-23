IZNENAĐENJE NA SNIMANJU PINKOVIH ZVEZDA: U žiriju došlo do promene, njega niko nije očekivao (VIDEO)

Žiri emisije „Pinkove zvezde“ stigao je na snimanje u promenjenom sastavu, spreman da donese teške odluke i prepozna nove muzičke talente. Dolazak članova žirija, kao i uvek, privukao je veliku pažnju, a ispred studija vladala je prava medijska gužva.

Ipak, jedno ime izazvalo je posebno interesovanje javnosti. Umesto Zorice Brunclik, koja iz opravdanih razloga ne prisustvuje snimanju na njeno mesto stigao je Radiša Trajković Đani.

Ostatak žirija dočekao je Đanija sa osmehom na licu, a sve oči su i ovog puta bile uprte u stajlinge Jelene Karleuše i Viki Miljković koje su sve oduševile svojom pojavom.

Desingerica i Bosanac su takođe pozdarvili sve prisutne, i snimanje je moglo da počne.

Publika s nestrpljenjem očekuje nove emisije, a jedno je sigurnom, Pinkove zvezde nastaviće da obaraju sve rekorde gledanosti.

Autor: N.B.