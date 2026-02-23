Evo kako je Bojana Lazić reagovala kada je saznala ko je nov član žirija: Otkrila i kada se Zorica Brunclik vraća u svoju stolicu

Danas je nastavljeno snimanje "Pinkovih zvezda"

Zorica Brunclik izostaje iz zdravstvenih razloga, a voditeljka Bojana Lazić je pred ulazak u studio rekla da se čula sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem.

- Juče sam se čula s Kemišem, stanje je sve bolje i bolje i ja verujem da će se Zorica vrlo brzo vratiti. Važno je da je ona kod kuće i da će to biti, zaista se nadam od srca, sve kako treba i da će nam se pridružiti već u narednim sinimanjima koja su zakazana za dve, tri nedelje.

Menjali su je Kemiš, Rada Manojlović, sada Đani, šta misliš ko je najbolji u toj ulozi?

- Jel stigao Đani? Ja bih to svrstala u nekoliko kategorija, jako mi je zanimljiv i smešan Đani, on tu nema konkurenciju, Rada je bila onako iz ugla kandidatkinje koja se nekada takmičila, a Kemiš, videli ste u subotu veče, opasan je. Već nakon četvrtog kandidata je napustio emisiju zato što je Desingerica prosto jedan nepodnošljiv čovek.

Da li si ispratila šta su radili s jagnjetom na njegovom nastupu?

- Ispratila sam. Kod mene u "Premijeri" je ispričo o čemu je reč. Ja znam da Desingerica voli životinje i da to nije bila njegova ideja, kaže da je on nije doneo. Meni je bilo toliko žao, ja mislim da više volim životinje nego ljude, baš me je to pogodilo. Ali on kaže da on je nije doneo, niti je to organizovao.

Autor: N.B.