Ceca neće doći na pomen Saši Popoviću: Otkrila razlog, pa priznala da li je u kontaktu sa Suzanom Jovanović

Izvor: blic

Imala šta da kaže!

Svetlana Ceca Ražnatović ne krije sreću i ponos na svog sina Veljka Ražnatovića koji je nedavno pobedio u boks meču koji je imao.

- Veljko je odlično, kaže da mu je jako žao što je tako kratko trajao meč. Rekla sam vam da sigurno narednih godinu dana neće dolaziti - rekla je Ceca.

Pored toga Ceca se osvrnula i na godišnjicu smrti Saše Popovića i kako kaže, ne može da veruje da je već toliko prošlo.

- Neverovatno, vreme jako brzo leti. Neću moći da dođem na pomen jer imam zakazan koncert u Sent Galenu, ali u svakom slučaju sa Suzanom sam u kontaktu. Žao mi je, ali šta da radim - rekla je Ceca.

Autor: N.B.

