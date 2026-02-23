AKTUELNO

Kaća Živković pokazala deo luksuznog doma: Svaki kutak pršti, pevačica objavila sve javno

Pevačica Katarina Živković podelila je delić svog privatnog prostora sa pratiocima na društvenim mrežama.

Snimak iz spavaće sobe otkriva luksuzne detalje, zlatne nijanse na zidovima, veliki bračni krevet i staklenu vitrinu sa parfemima. Katarina uživa u porodičnom životu sa partnerom Nebojšom Stojkovićem Stojketom i sinom Stefanom, kojeg je rodila u avgustu prošle godine.

Foto: Instagram.com

Katarina Živković, sada je u fokusu javnosti zbog novog životnog poglavlja, majčinstva. Njena objava pruža uvid u trenutke porodične sreće i luksuzni ambijent u kojem uživa.

Foto: Instagram.com

Na snimku se vidi spavaća soba sa pažljivo biranim detaljima, zlatni zidovi, dve umetničke slike, prostran plakar i vitrina sa parfemima. Ovaj prostor odiše elegancijom i toplinom, što dodatno naglašava porodičnu atmosferu.

Foto: Instagram.com

Katarina se porodila 2. avgusta 2024. godine u Beogradu, a iz porodilišta je izašla četiri dana kasnije uz pomoć bliskih prijateljica. Jedna ju je čekala u automobilu, dok je druga pomogla Katarini i bebi da se spakuju i krenu kući.

