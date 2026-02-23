SMRT U PORODICI ŠEKIJA TURKOVIĆA! Objavljene tragične vesti

Porodicu Šeki Turković zadesio je veliki gubitak.

Naime, preminula je njegova snajka, supruga njegovog brata od strica Reška Turkovića. Reško, koji se takođe bavi pevanjem, ostao je bez životne saputnice uoči ramazanskog posta, što je ovu porodičnu tragediju učinilo još težom.

Šeki Turković je inače poznati pevač narodne muzike, koji je tokom dugogodišnje karijere ostavio značajan trag na domaćoj estradi i stekao veliku publiku širom regiona. Njegove pesme rado se slušaju decenijama, a važi za jednog od prepoznatljivih izvođača narodne scene.

Podsetimo, Šeki se iz sela kod Sjenice u Novi Pazar preselio 1973. godine. Iako ga život i karijera vezuju za različite gradove, rodni kraj nije zaboravio, ali ga danas, zbog brojnih obaveza, posećuje ređe nego ranije.

Autor: N.B.