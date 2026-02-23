AKTUELNO

Domaći

SNAJA SE UBILA, A BRAT MI SE NE JAVLJA: Šeki Turković otkrio potresne detalje tragedije koja je zadesila njegovu porodicu

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: Printscreen YouTube/ Seki Turkovic ||

Porodicu Šekija Turkovića zadesio je veliki gubitak. Njegova snaja je preminula.

Naime, njegov brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pevanjem, ostao je bez supruge i to pred ramazanski post.Za jedan portal se ogalsio i Šeki Turković, koji se u trenutku velike porodične tragedije nalazi u Americi.Šeki je ispričao da je njegova snaja zapravo sebi oduzela život, a onda je priznao da je nikada nije ni upoznao, ali da mu je jako žao izgubljenog života.

Foto: Printscreen YouTube/ Seki Turkovic

"Ubila se"

- Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovde. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovde nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje - kazao je Šeki.

- Mene je brat zvao iz Nemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam! Ja nju uopšte ne poznajem, nikada je nisam video. Žalim slučaj stvarno i nisam se čuo sa Reškom. Videli smo se pre dve godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo pevali zajedno - rekao je Šeki Turković.

Autor: M.K.

#Brat

#Tragedija

#detalji

#pevač

#snaja

#Šeki Turković

POVEZANE VESTI

Domaći

SMRT U PORODICI ŠEKIJA TURKOVIĆA! Objavljene tragične vesti

Domaći

Mirza Selimović slomljen zbog majčine smrti: Sve moje pobede i zlatne medalje ništa mi ne znače kad sam bez tebe

Hronika

Snaja ubila devera! Sasula 6 metaka u njega, pa se ujutru predala policiji u Prištini

Domaći

RASUO SE U KOMADE! Janjuš ne može da dođe sebi zbog TRAGEDIJE koja je zadesila njegovu porodicu, TUMARA IMANJEM I KUKA: Ja i dalje NE VERUJEM šta se d

Svet

Snaja maskirana otišla da opljačka svekrvu: Na kraju ju je ubila, zločin šokirao meštane

Domaći

Sasuo joj bolnu istinu u lice: Šeki Turković progovorio o svojoj ćerki - Ove reči mu neće zaboraviti