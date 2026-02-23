AKTUELNO

OVAKO AZIS IZGLEDA NAKON ŠTO JE UGRADIO SILIKONE: Skinuo majicu, pa ponosno pokazao prve rezultate operacije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bugarska muzička zvezda Azis ugradio je silikone u grudima. Azis je sada pokazao prve rezultate operacije.

Naime, na Azisovom Instagram profilu osvanule su fotografije bez majice, na kojima se vidi kako je intervencija prošla.Sa strane njegovog trupa još se vide šavovi kao i dren.

"Lekari su mi ostvarili san"

Azis je naveo da je reč o ugradnji muških silikonskih implantata u grudi,a koji će da unaprede njegov izgled u željenom smeru.

Foto: Instagram.com

- Još jednom doktorima koji su ostvarili moj san! Ugradio mi je muške, naglašavam, muške silikonske implantate u grudi. Ukupno 600 kubika – po 300 u svaku stranu. Imaću lepo izražene, sportske grudi. U početku će biti malo van uobičajenih proporcija, veće, ali će se s vremenom smanjiti i lepo “sesti” - objasnio je pevač u svojoj objavi, pa je dodao:

- Boravak u njegovoj klinici bio je kao da sam kod kuće, sve je bilo kako treba.

Autor: M.K.

