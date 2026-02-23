EDITA POKAZALA BEBU NA ULTRAZVUKU! Pevačica u petom mesecu trudnoće: Buba moja nasmejana! (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović u petom je mesecu trudnoće, a sad je poželela da svi vide njenu bebu na ultrazvuku.

Fotku je okačila na društvene mreže, te nije krila sreću zbog onog što vidi.

- Moja buba nasmejana - napisala je Edita u opisu fotke.

Pevačica je danas objavila i fotografiju tokom vežbanja i pokazala kako sada izgleda.

Nakon što je nedavno potvrdila da čeka devojčicu, Edita je na svojim društvenim mrežama objavila fotku dok je trenirala. Utegla se u sportske helanke i kratak top, dok je u opisu kratko i jasno poručila: "Rastemo".

To je prvi put da se jasno vidi njen trudnički stomak. Iako je nedavno priznala da joj "hormoni rade" i da se pitala da li žene u trudnoći "odlepe", čini se da je pevačica pronašla savršen ventil u fizičkoj aktivnosti.

Edita donela odluku o ocu deteta

Pevačica je rešila da o ocu deteta više ne govori javno, ističući da ne želi da prenosi frustracije na bebu i da je trudnoća bila zdrava i planirana odluka.

Edita se pre par meseci pojavila u javnosti sa Nenadom, sa kojim čeka ćerkicu, međutim, malo posle toga došlo je do raskida.

Autor: M.K.