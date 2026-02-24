Naša pevačica proslavila 37. rođendan u Dubaiju, a tek da vidite kako ju je iznenadio DEČKO MILIONER: Obasipa je pažnjom (FOTO)

Poznata pevačica Marina Visković proslavila je svoj 37. rođendan uživajući u luksuznom apartmanu sa svojim verenikom, milionerom iz Dubaija. Par svaki slobodan trenutak provodi zajedno, a za njen poseban dan pevačica je bila obasuta pažnjom.

Njen partner, koji je inače veoma galantan i voli da je daruje, iznenadio ju je prelepim poklonima povodom rođendana. Marina je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila snimak na kom se vide dva džinovska buketa ruža koje je dobila.

Jedan buket sastojao se isključivo od crvenih ruža, dok je drugi bio šaren i u njemu su dominirale bele, crvene i roze ruže. Ona je tom prilikom zabeležila i deo atmosfere iz njihovog doma, snimivši verenika dok premešta cveće na prozor sa kog se pruža savršen pogled na Dubai.

Vodi računa o izgledu i ishrani

Marina Visković nekoliko puta je naglašavala da vodi zdrav život i da joj je bitno da ne propušta treninge. O tome koliko vodi računa o izgledu govorila je nedavno na Instagramu kada je odlučila da odgovara na pitanja pratilaca.

Jedno od pitanja glasilo je: "Koliko često treniraš?"

- Kao što znate, trening je moja ljubav. U tome uživam i to se podrazumeva. Trudim se da treniram pet puta nedeljno - napisala je ona i otkrila da su vežbe u velikoj meri zadužene za njeno izvajano telo.

Takođe, ona pazi i šta jede, pa je tako pokazala kako sprema obrok za sebe i izabranika. Na pitanje da li je solo, ona je napisala:

- Gospodarica nije slobodna. Voli jednog muškarca i trenutno pravi zdrave tople sendviče - napisala je ona i otkrila da bira samo zdrave zalogaje.

Autor: M.K.