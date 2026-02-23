AKTUELNO

BIO JE NAJBOLJI TATA NA SVETU... Ćerka Saše Popovića grca u suzama, prvi put govorila o njiohovom odnosu

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Kako se približava godišnjica Popovićeve smrti, porodica i prijatelji i dalje teško podnose njegov odlazak.

Aleksandra Popović, ćerka Saše Popovića, prvi put je pred kamerama govorila o pokojnom ocu. Kako se približava godišnjica njegove smrti, porodica i prijatelji i dalje teško podnose njegov odlazak.

Uskoro će biti objavljen dokumentarni film o njegovom životu, a Aleksandra je u njemu prvi put progovorila o odnosu sa ocem. Aleksandra je bila veoma vezana za Sašu, a kroz suze je u filmu rekla:

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta da kažem, meni je on bio najbolji tata na svetu - rekla je ona u dokumetarnom filmu.

U dokumentarcu o Saši Popoviću učestvuju i brojne javne ličnosti, među kojima su pevačice Jelena Karleuša, Svetlana Ceca Ražnatović, Lepa Brena, Marija Šerifović i mnogi drugi.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: M.K.

