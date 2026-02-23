AKTUELNO

OGLASIO SE OTAC DETETA MILICE TODOROVIĆ: U jeku skandala poslao jaku poruku svim dušebrižnicima, svaka reč seče kao mačem

Milica Todorović na sve načine se trudi da balansira između javnog života i privatnosti, trudeći se da svoj emotivni svet sačuva daleko od reflektora.

Iako je pevačica nedavno dobila prvo dete, identitet njenog partnera do sada je ostao pažljivo skrivan od očiju javnosti. Međutim, čini se da je on sada odlučio da se, makar simbolično, oglasi.

Naime, on je podelio status koji su mnogi protumačili kao poruku upućenu svima koji poslednjih dana komentarišu njihov odnos i spekulišu o detaljima iz privatnog života pevačice. Reč je o citatu simbolične sadržine:

„Miševi često zbore o lavu.

Miševi tuđe živote žive.

Al’ su bez daha od svog straha.

Lava ne vole, al’ mu se dive.“

 Zna kako da zapuši usta

Objava je ubrzo privukla pažnju, a pratioci su je protumačili kao jasnu poruku „dušebrižnicima“ i onima koji, kako se navodi u citatu, komentarišu tuđe živote. Iako partner pevačice nije dodatno objašnjavao značenje poruke, mnogi smatraju da se metaforički poistovetio sa „lavom“, aludirajući na snagu, samopouzdanje i dominaciju, dok je kritičare simbolično nazvao „miševima“.

Podsetimo, Milica je tokom trudnoće i nakon porođaja ostala dosledna odluči da privatne detalje zadrži za sebe. U nekoliko navrata isticala je da joj je porodica najveća podrška i da želi da najintimnije trenutke proživi bez medijskog pritiska.Upravo zato ova objava njenog partnera predstavlja svojevrsni iskorak iz anonimnosti, iako njegovo ime i dalje nije zvanično predstavljeno javnosti. Da li je reč o jednokratnoj reakciji na komentare ili nagoveštaju da će ubuduće biti prisutniji u javnom prostoru, ostaje da se vidi.

Za sada, par nastavlja da uživa u novoj životnoj ulozi, dok interesovanje javnosti za njihov privatni život, po svemu sudeći, ne jenjava.

