LJUBAV PREKO ŽICE! Nakon krivične prijave zbog tuče u kafiću, Čeda Jovanović se snima sa Acom Kosom: NIKOME NIJE LEPŠE NEGO NAMA! Pokazali i sa kim razgovaraju (FOTO)

Političar Čeda Jovanović i njegov cimer Aca Kos dugo privlače pažnju javnosti, a sad su se još jednom oglasili na društvenim mrežama.

Oni su se snimali dok su uživali u jednom restoranu, a na video-pozivu su bili sa prijateljima.

- Ljubav preko žice - pisalo je u objavi koju su podelili i Aca i Čeda na svojim profilima.

- Stari komšiluk - naveli su potom uz zajedničke momente.

"Nikom nije lepše nego nama" su poručivali numerom, koju su uz fotku objavili na Instagramu.

Policija reagovala zbog skandala Čede Jovanovića

Podsetimo, Čedomir Jovanović je učestvovao u incidentu koji se dogodio 19. februara u jednom kafiću u centru Beograda. Sa njim je u tom trenutku bio njegov prijatelj Aleksandar Kos.

Oni su sutradan, u prisustvu, dali izjavu u Policijskoj stanici Savski Venac.Kako se sumnja, Čeda Jovanović je udario čoveka stolicom.Nakon što su policijski službenici preduzeli neophodne radnje, javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je da se protiv Čedomira Jovanovića podnese krivična prijava zbog krivičnog dela - nasilničko ponašanje.U redovnom toku postupka biće preduzete sve neophodne dokazne radnje, nakon čega će javni tužilac doneti odluku shodno zakonu.

Autor: M.K.