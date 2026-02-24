AKTUELNO

Domaći

LJUBAV PREKO ŽICE! Nakon krivične prijave zbog tuče u kafiću, Čeda Jovanović se snima sa Acom Kosom: NIKOME NIJE LEPŠE NEGO NAMA! Pokazali i sa kim razgovaraju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Političar Čeda Jovanović i njegov cimer Aca Kos dugo privlače pažnju javnosti, a sad su se još jednom oglasili na društvenim mrežama.

Oni su se snimali dok su uživali u jednom restoranu, a na video-pozivu su bili sa prijateljima.

- Ljubav preko žice - pisalo je u objavi koju su podelili i Aca i Čeda na svojim profilima.

- Stari komšiluk - naveli su potom uz zajedničke momente.

"Nikom nije lepše nego nama" su poručivali numerom, koju su uz fotku objavili na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Policija reagovala zbog skandala Čede Jovanovića

Podsetimo, Čedomir Jovanović je učestvovao u incidentu koji se dogodio 19. februara u jednom kafiću u centru Beograda. Sa njim je u tom trenutku bio njegov prijatelj Aleksandar Kos.

Oni su sutradan, u prisustvu, dali izjavu u Policijskoj stanici Savski Venac.Kako se sumnja, Čeda Jovanović je udario čoveka stolicom.Nakon što su policijski službenici preduzeli neophodne radnje, javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je da se protiv Čedomira Jovanovića podnese krivična prijava zbog krivičnog dela - nasilničko ponašanje.U redovnom toku postupka biće preduzete sve neophodne dokazne radnje, nakon čega će javni tužilac doneti odluku shodno zakonu.

Foto: TV Pink Printscreen/Pixabay.com

Autor: M.K.

#Kafić

#Komšije

#Ljubav

#aca kos

#tuča

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Čeda Jovanović isprozivao Kim Kardašijan! Fotografija koju komentariše ceo svet, a on nikad oštriji: Kad se osetiš glupo…

Domaći

JOŠ JEDNOM STE ME SASTAVILI I VRATILI U ŽIVOT: Čeda Jovanović skinuo gips sa ruke i oglasio se iz Urgentnog centra (FOTO)

Domaći

Preslatko: Čeda i Aca sada imaju svoje lutkice! Ljudi zaluđeni ovim igračkama, novac stiže sa svih strana

Domaći

Ovo je malo ko znao: Evo koji fakultet je završio Čeda Jovanović

Domaći

Čeda Jovanović potvrdio da živi sa Acom Kosom: Borimo se za život u koji verujemo

Domaći

Nakon vesti da se razvodi, Čeda Jovanović uhvaćen na večeri sa poznatom pevačicom: Evo sa kim uživa u kafani (FOTO)