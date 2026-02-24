AKTUELNO

PITAJU ME NA SVAKOM KORAKU... Evo šta komšiluk Milice Todorović u rodnom Kruševcu misli o skandalu: Njena intima...

Izvor: Pink.rs, Alo, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popularna pevačica Milica Todorović nedavno se porodila, kada je njen privatni život došao pod lupu javnosti nakon što se saznalo da je otac njenog deteta oženjen muškarac.

O ovom skandalu ne prestaje da bruji ceo region, a sada je otkriveno i šta se priča u pevačicinom rodnom Kruševcu.Kako to obično biva, vesti se najbrže šire u komšiluku, a da je situacija u Kruševcu napeta, potvrdila je i Miličina sugrađanka i komšinica, pevačica Sanja Lazić.

U nedavnom obraćanju medijima otkrila je da je interesovanje sugrađana za pevačicu koja se nedavno porodila ogromno.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

"Ima svoj život i njena intima nas se ne tiče"

- Na svakom koraku me pitaju za Milicu Todorović, komšiluk bruji o njoj, ali to je njena stvar - priznala je Sanja, i javno stala u odbranu svoje koleginice, kada je istakla kako Milica Todorović ima punu podršku uprkos glasinama koje kruže.

- Maksimalno je podržavam, svako ima svoj život i njena intima nas se ne tiče. Žao mi je što kroz sve prolazi javno, nije to zaslužila. Milica je, pre svega, dobar čovek, ali i kvalitetna pevačica sa velikom karijerom - poručila je njena komšinica iz Kruševca.

Autor: M.K.

