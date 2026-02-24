Žena mu je ZAVRŠILA SA SVOJIM UČENIKOM! Naš muzičar otkrio pikanterije iz svog PROPALOG BRAKA: Snimak je završio na p*rno sajtu!

Sa suprugom je bio 35 godina.

Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, poslednjih dana prolazi kroz, kako sam kaže, jedan od najtežih perioda u životu. Nakon razvoda od supruge, s kojom je proveo čak 35 godina, muzičar se suočio s nizom problema koji su, prema njegovim rečima, daleko ozbiljniji od samog kraha braka.

Iako se vest o razvodu već ranije pojavila u medijima, novi detalji koje je izneo dodatno su uzburkali javnost. Stanimirović tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.

- Meni je pre tri meseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 evra, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila - rekao je muzičar i dodao da je za prevaru saznao pre četiri meseca.

Kako objašnjava, iako su se u međuvremenu formalno razveli, pokušali su da obnove odnos i daju braku još jednu šansu. Međutim, pomirenje nije potrajalo.

- Poznato je da smo se razveli, pa sam prešao preko svega i pomirili smo se. Ipak, nismo uspeli da prevaziđemo naknadne probleme koji su se pojavili. U pitanju su supstance koje je ona uzimala i preko toga nisam mogao da pređem. Verujte da mi je muka i da izgovaram reč "droga" - naveo je Stanimirović.

On ističe da mu sama prevara nije najteži udarac, već situacija u vezi s njihovim detetom. Tvrdi da mu bivša supruga otežava da viđa ćerku i da je, prema njegovim rečima, postavila uslov koji smatra neprihvatljivim.

- Smatram da sam odgovoran i ozbiljan otac koji voli svoje dete. Uslovila me je da će mi dozvoliti da je viđam ukoliko joj prepišem polovinu imovine. To su ozbiljne stvari. Osećam se kao da me reketira žena s kojom sam delio i dobro i zlo. Znači, ako dam pare, onda sve može - rekao je muzičar.

Dodaje i da se zbog celokupne situacije suočava sa zdravstvenim problemima, ali da se, uprkos svemu, trudi da ostane priseban i da zaštiti ono što je, kako kaže, najvažnije, a to odnos s detetom. Posebno ga pogađa i moralni aspekt cele priče, budući da je njegova bivša supruga bila zaposlena kao profesor.

- To je za mene nedopustivo. Profesor i učenik, to je katastrofa. Kako je moguće da se neko ko radi u prosveti upusti u takvu vezu? Videli ste i sami šta je na snimku. Taj snimak je završio na nekom porno-sajtu. Gadno mi je sve to i teško mi je da pričam o tome - rekao je vidno potresen.

Autor: R.L.