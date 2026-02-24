Devojka sa krilima otkrila pol bebe! Progovorila o naslednici pa priznala: Spremni smo na sve

Dejana Bačko, javnosti poznatija kao „Devojka sa krilima“, podelila je radosne vesti – ona i njen suprug očekuju drugo dete. Srećne trenutke odlučila je da podeli sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je otkrila i pol bebe.

Naime, Dejana je sa osmehom saopštila da u njihovu porodicu stiže dečak, što je izazvalo lavinu čestitki i poruka podrške. Među prvima se oglasila i Milica Todorović, koja nije krila oduševljenje lepim vestima.

- Iako je Lara i dalje ubeđena da će se zvati Mina, rezultati testa pokazali su da čekamo dečaka. Nije nam bio bitan pol koliko to da je sve u redu. Spremni smo za sve i samo se nadamo da će ostatak trudnoće proći kako treba. Hvala svima na lepim čestitkama i željama - napisala je Dijana.

Čestitke su se nizale, a pevačica Milica Todorović je odmah ostavila u komentaru tri emotikona - jedan u obliku srca, deteline sa četiri lista i emotikon aplauza.

Dejana je nakon porođaja govorila koliko joj je bilo teško što svoju naslednicu ne može da uzme u naručje i da je zagrli, pa je priznala da se plašila da je ne povredi.

- Nisam mogla da je uzmem u ruke i to mi je bila najteža stvar u Larinom odrastanju, kada se vratim u 2023. godinu. Nisam mogla da je zagrlim a ja sam je rodila. Jako sam to želela. Plašila sam se šta će joj biti sa vratom dok je tako mala, ako pokušam da je podignem nogama i nešto joj se slučajno desi. Svaki dan je bio pun pomešanih emocija, ali sam se uvek trudila da radim ono što mogu. I uprkos svim tim situacijama, putovali smo i trudili se da živimo onako kako smo oduvek zamišljali i verovali da treba. Lara sada ima 12 letova i sa nama je obišla desetak država i sve smo to nekako zajedno izgurali. Svaki mesec sam pomerala granice i postajala slobodnija a Lara veća, čvršća i zrelija. Danas, kada me je zagrlila i poljubila, toliko sam se raznežila i setila se svega ovoga sa početka. Tako mi je drago što je napokon došlo vreme da se možemo grliti, da se možemo jako stisnuti. Da možemo sve više i više toga zajedno - napisala je ona u objavi na Instagramu.

Autor: N.B.