Ona je bila kuma Žarka Lauševića! Svi je znate kao TETKA VUKICU, a zbog jedne stvari je bila zabranjena: Evo kako danas živi čuvena glumica

Viđali smo je u mnogim jugoslovenskim, kasnije i srpskim kultnim ostvarenjima, kako filmskim, tako i pozorišnim - od klasika kao što su ''Grlom u jagode'', ''Petrijin venac'' do serija ''Klan'' i ''Tajne vinove loze'' koja se i dalje snima.

Glumica Cvijeta Mesić ima pozamašan spisak filmova i serija u svojoj bogatoj karijeri, kao i uloge koje je umela da iznese na jedan prirodan i njoj svojstven način.

Iako je javna ličnost, ne voli posebno da se medijski eksponira, te je nećete naći na nekim naslovnicama, kao što to nije bio slučaj ni kada je bila mlađa.

Rođena je u Beogradu 1948. godine, Cvijeti su odmalena prirodno išle od ruke stvari koje se tiču glume i javnog nastupa, tako da se za nju nije ni opredeljivala nego je posle gimnazije lako upisala Akademiju.

Sedamdesete i osamdesete godine su očigledno bile najproduktivniji period u njenoj karijeri. Kako je navela za časopis "Nada", u jednom trenutku njene karijere je bila i ''zabranjena'', preneo je Yugopapir, kada je krajem sedamdesetih godina prošlog veka odbila glavnu ulogu u jednoj predstavi.

– Godine 1977/78. igrala sam po 15 predstava mesečno. A onda sam jednom prilikom odbila glavnu ulogu, što je bilo nezamislivo. I kaznili su me. Usledila je pauza – rekla je glumica.

Iako joj je pozorište omiljeniji teren za glumu i tamo se oseća kao riba u vodi, ni malo nije zaostajala sa angažmanom u filmskom svetu, te mnogi je znaju po ulozi tetka Vukice iz ''Ljubavnog života Ljubomira Trajkovića'' ili kao psiholog Kosara u ''Specijalnom vaspitanju''.

Imala je jedan brak koji se završio tiho završio, kao što je i počeo, jer glumica nikada svojim privatnim životom nije talasala po medijima.

Kako je ranije govorila za gore navedeni časopis uživa u slobodi ali joj je žao što nema dece:

– Cenim slobodu i zahvalna sam životu što mi je pružio šansu da se toliko bavim sobom.

Ovo što sam sama, smatram značajnim periodoma svog života. I ako jednog dana napravim zajednicu, mislim da ću u njoj biti bolja.

Mislim da ću tada umeti i mnogo bolje da se prilagodim, da učinim sve ono što pre osam godina nisam bila u stanju. Kažem, ako se brak dogodi, jer to sada ne znam.

Samo znam da bih veoma volela da imam decu. Bilo bi idealno da imam decu s čovekom s kojim bih živela u dva odvojena prostora. To bih svim ljudima predložila, jer mislim da to čuva brak. - otkrila je Cvijeta.

Posle smrti glumca Žarka Lauševića se obratila javnosti i poželela da se i na taj način oprosti od svog kuma i dugogodišnjeg prijatelja.

– Vrlo je teško kada ti neko tako blizak ode. Žarko i ja se znamo trideset godina, bili smo u JDP-u, a nezavisno sam upoznala i njegovu ženu Anitu. Imamo dugotrajno prijateljstvo u kojem smo lepe i loše stvari prolazili zajedno. U vreme bombardovanja, Anita i Žarko su rešili da se venčaju, pa smo Gaga Nikolić i ja bili kumovi. Žarko je bio veliki glumac, svetski, ali ono što je takođe bitno – on je bio jedan dobar, plemenit i častan čovek. Tako da je meni bila čast što poznajem takvog čoveka i što mi je on blizak prijatelj. I sve smo se s godinama više upoznavali tako da su mi on i Anita postali porodica. Odlazila sam i kod njih u Njujork, imam porodicu koja tamo živi i zamislite kako je čudna sudbina, prosto neverovatno, potrefilo se da smo i u Njujorku živeli u istoj kući, na istom spratu, vrata preko puta vrata. Ujutru smo se skupljali u pidžamama i pili kafu, bio je to život koji smo delili. To jutro kada je izašao iz zatvora došao je kod mene. Tih godina sam ga još bolje upoznala i videla koliko je on čestit i častan i kako nikada nije mogao sebi da oprosti. Plemeniti ljudi to ne mogu da prevaziđu – ispričala je glumica za Nedeljnik nakon smrti svog kuma i kolege.

Danas živi u stanu u Beogradu, uživa u izučavanju parapsihologije, predsednica je Udruženja makrobiotičara Srbije i drži časove keramike, uz to što i dalje vredno radi i igra u popularnim ostvarenjima. Proteklih godina gledali smo je u serijama "Klan", "Tajne vinove loze", "Pet", "Mamini sinovi"...



Autor: N.B.