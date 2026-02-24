Emotivni snimak Marije Šerifović i njenog sina: Pevačica puca od sreće zbog odgovora koji joj je naslednik dao (FOTO)

Marija Šerifović podelila je neodoljiv video sa sinom Mariom Šerifovićem koji ima dve godine.

Mališan je vrlo rečit i voli da komunicira, što je pevačica sada i pokazala u neodoljivom videu koji je podelila. Naime, Marija je pitala naslednika da li je voli, a on je odmah rekao da je voli.

Zatim ga je pevačica pitala šta je on njoj, a Mario je rekao kratko "srce".

- Šta si ti mami? - upitala je Marija.

- Srce - odgovorio je njen si.

Marija Šerifović je zbog ovog njegovog odgovora pucala od sreće.

Inače, Marija Šerifović je početkom meseca boravila na Baliju sa koleginicom i prijateljicom Jovanom Pajić. Kako se putovanje završilo, Marija se oglasila na svom Instagram profilu gde je otkrila da joj je Bali doneo mir.

- Putovanja nisu beg. Ona su povratak. Nekima služe da vide svet. Drugima da pobegnu od svakodnevice, ljudi, buke, očekivanja.

Nekima su dokaz da žive, drugima da još uvek traže. Svako putuje iz drugačijeg razloga. I svako se vrati sa onim za čim je potajno krenuo. Meni je Bali doneo mir.

Ne onaj trenutni, turistički, već tihi, duboki mir za koji nisam ni znala da mi nedostaje.

Mir u kome se ništa ne dokazuje. U kome se ne žuri. U kome sam prvi put čula sebe bez buke sveta. Neka mesta ne posećujemo slučajno. Ona nas pozovu onda kada smo spremni da stanemo. Da dišemo. Da budemo. I nikada mi to ne bi uspelo bez moje Doktorke za dušu i moje leve pretkomore Jovane Pajić. Kakvih 10 dana. Bali, do sledećeg dolaska ostani ono što jesi. Ja ću poneti mir koji si mi dao i vratiti se kada bude vreme - napisala je Marija tada.



Autor: N.B.