Vanja Bulić otkrio porodičnu tajnu: Njegovi blizanci bili rame uz rame pred kamerama sa čuvenim Valterom i to dva puta, evo o čemu je reč

Poznati srpski voditelj i književnik Vanja Bulić svoj privatni život godinama vešto čuva daleko od očiju javnosti. Iako je decenijama prisutan na medijskoj sceni, malo ko zna da je ponosni otac trojice sinova, među kojima su i blizanci Ivan i Ognjen.

Upravo su blizanci još kao sasvim mali imali nesvakidašnje iskustvo pred kamerama. Kada je 1986. godine sniman film "Razvod na određeno vreme", imali su svega dve godine. U ovom ostvarenju pojavili su se kao sinovi legendarnog Velimir Bata Živojinović, što je danas zanimljiv i malo poznat detalj iz porodične biografije Bulićevih.

Četrdeset godina kasnije, Vanja je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa snimanja filma, otkrivši javnosti taj simpatični trenutak iz detinjstva svojih naslednika. Mnogi su tek tada saznali da su upravo njegovi sinovi bili deo ovog filmskog projekta, ali tu nije bio kraj.

Vanja je u svojoj objavi otkrio da su dvadeset godina kasnije, Ivan i Ognjen opet glumili sa čuvenim Valterom u jednoj domaćoj seriji.

Foto: Pink.rs

Ipak, uprkos dugogodišnjoj karijeri i velikoj popularnosti, Bulić ostaje dosledan odluci da privatnost svoje porodice sačuva od medijske pažnje, par puta je govorio o svojim naslednicima, te je otkrio da su Ivan i Ognjen odbojkaški treneri, a da je Dušan krenuo njegovoim stopama.

Vanja i njegova supruga Slađana, nedavno su proslavili zlatnu svadbu, a njihovi naslednici su im sa svojim lepšim polovinama priredili iznenađenje koje će doveka pamtiti, a to možete pročitati u nastavku.

