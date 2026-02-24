Niko mi nije verovao... Aca Amadeus ogolio dušu, progovorio o porno snimku bivše supruga sa učenikom: Žao mi je deteta, ne da mi da je viđam

Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, poslednjih dana prolazi kroz, kako sam kaže, jedan od najtežih perioda u životu. Nakon razvoda od supruge, s kojom je proveo čak 35 godina, muzičar se suočio s nizom problema koji su, prema njegovim rečima, daleko ozbiljniji od samog kraha braka.

Iako se vest o razvodu već ranije pojavila u medijima, novi detalji koje je izneo dodatno su uzburkali javnost. Stanimirović tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.

On je sada za Pink.rs otkrio sve detalje:

- Da je ranije izašla da priča nešto šokirala me je, ali sada kada već sve znam ne izenađuje me, mada, krivo mi je zbog deteta. Ona meni ne da da vidim dete, traži mi pola imovine za to, traži mi novac da vidim svoje dete. Ne znam šta će tu sve biti, ali biće nešto sigurno, uključeno je i tužilaštvo. Meni niko nije verovao da sam se ja razveo kada sam je uhvatio da koristi narkotike, a sada kada postoji snimak, šta sada - započeo je Aleksandar pa je dodao:

- Meni je ona obila kući da bi mi ukrali stvari i računar, a sve se vidi na kamerama, i to je sve u tužilaštvu. Meni niko nije verovao za ono što sam ja pričao, jer svi vide kako ja izgledam, pa imaju predrasude, ali sada kada postoji snimak svi vide ko je i šta je ona. Postoji i porno snimak nje i učenika na internetu, profesor zavodi učenika, ljudi to nije dozvoljeno.

Aleksandar se osvrnuo i na to što mu bivša supruga ne dozvoljava da vidi dete:

- Ona detetu ne zna da izađe iz stana, prati je u stopu, ne da joj da priča sa mnom, traži mi novac da vidim svoju ćerku, ali eto biće kako Bog kaže. Meni niko nije verovao osam meseci, a sada kada ima snimak, kada se sve pojavilo, druga je priča.

