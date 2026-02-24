Malo mašte i puno ljubavi: Kasper spremio doručak po Mininim receptu pa sve javno objavio (FOTO)

Mina Kostić i Kasper postali su jedni od najpraćenijih ljubavnih parova na domaćoj estradi.

Pevačica i Mane Ćuruvija trenutno su razdvojeni, a ona sa nestrpljenjem čeka njegov povratak iz Amerike. Ljubavni par nedavno je najavio knjigu "Mi" koja će govoriti o njihovoj ljubavi i odnosu koji je svima od starta interesantan.

Redovno se oglašavaju na društvenim mrežama i jedno drugom upućuju emotivne reči, a Kasper je čak pokazao i doručak koji je spremio po receptu Kostićeve.

Ćuruvija je pokazao svoj jutarnji specijalitet i napisao:

- Napravio sam doručak po Mininom receptu. Pitao sam je šta i kako, ona mi je rekla da je recept jednostavan. Malo mašte, puno osmeha i puno ljubavi.

Podsetimo, Mina je nedavno najavila da će otići na vantelesnu oplodnju.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

Autor: N.B.