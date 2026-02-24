NEOČEKIVANO: Đani stigao na snimanje Pinkovih zvezda, a poseban poklon doneo za NJU

Radiša Trajković Đani drugi dan zaredom stigao je na snimanje "Pinkovih zvezda", kao zamena za Zoricu Brunclik koja, sudeći prema pričama i izjavama kolega, ima zdravstvenih problema.
Đani je na snimanje došao raspoložen, a u rukama je nosio i poklon i to za Jelenu Karleušu.
U pitanju je džin, i to onaj koji je inspirisan nasleđem princa Alberta I od Monaka, često nazivanog "Princ istraživač".
Džin koji je Đani doneo Jeleni "odaje počast intelektualnoj radoznalosti i trajnom duhu avanture ovog dobročinnog i erudiranog vođe".
Na zvaničnom sajtu, boca ovog džina od 500 mililitara košta 62 evra.
Autor: N.B.