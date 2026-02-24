Bosanac prvi put o Džidžinom gubitku bebe: Otkrio kako se pevačica sada oseća

Dragan Stojković Bosanac stigao je u Šimanovce na novo snimanje Pinkovih zvezda.

Slavni harmonikaš, kompozitor i producent bio je ležerno obučen i nosio je farmerke koje je iskombinovao sa košuljom i sakoom, a za razliku od prethodnog dana - danas je bio raspoloženiji i za izjave.

Naime, kada je stigao, novinari su ga upitali kako je njegova ćerka Aleksandra Stojković Džidža, budući da je nedano izgubila bebu, o čemu su oboje pričali.

- Odlično - rekao nam je Bosanac.

Na pitanje da li se potpuno oporavila, Bosanac je rekao:

- Jašta! Nije ona toliko bila toliko povređena.

Podsetimo, Džidža je prvi veliki intervju nakon svega što joj se desilo dala za Kurir.

- Sada se dobro osećam, pozitivna sam, izašla sam iz cele te situacije zahvaljujući porodici, prijateljima, kumovima. Iz svega toga sam izašla jača, gledam samo napred, nazad se nikako ne vraćam. Imala sam jako težak period, bila mi je potrebna, ali mi je i prijala samoća, sama sa svojim mislima. Milan i ja smo to zajedno pregurali, ostavili smo to iza sebe, idemo dalje - rekla je na početku razgovora Džidža, a onda otkrila da ju je sve što se dogodilo još više zbližilo s partnerom Milanom.

- Nije to uticalo na nas negativno u smislu da se naš odnos poljuljao. Postali smo još bliži, Milan je razumeo moju bol, što je bilo bitno u tom momentu. Žene to jako teško podnose, vrlo su bitni podrška i razumevanje partnera. Ja sam imala tu sreću da sam od njega to sve dobila. Kad sam bila nervozna i ljuta, to je razumeo. Mnogo mi je značio u tim ključnim momentima i ja sam njemu. Još više sam se zaljubila u njega i sada se borimo dalje.

Autor: N.B.