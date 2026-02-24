Nadica Ademov kupula stan od 830 hiljada evra: Skupocena nekretnina se nalazi u najluksuznijem delu Beograda

Nadica Ademov kupila je stan od 185 kvadrata, koji se nalazi u najluksuznijem naselju u Beogradu a u koji se u tajnosti preselila pre nešto manje od mesec dana. Pevačica sada sa porodicom živi u nekretnini koju je platila oko 830.000 evra.

Kako saznajemo, Nadica Ademov je kvadrat u najluksuznijem delu grada platila nešto više od 4.500 evra, što znači da je za nekretninu dala oko 830.000 evra.

- Nadici se taj stan iznenada ponudio, u pitanju je potpuno nova nekretnina koja ju je dočekala full opremljena. Trebalo je samo neke sitnice srediti, ali je mahom sve bilo po njenom ukusu. Prethodni vlasnik je stan kupio i opremio, pa ga je tako novog i sređenog i prodao, bez da je naravno bilo ko prethodno živeo ili boravio u njemu. U pitanju je površina od čak 185 kvadrata - kaže izvor.

- Oni su do tada živeli u luksuznom kompleksu na Novom Beogradu, ali im ovaj prostor i lokacija mnogo više odgovaraju. Ovde imaju baš veliki komfor i neverovatan pogled, bukvalno je terasa tako napravljena da vide pola grada - dodaje sagovornik.



Autor: N.B.