AKTUELNO

Domaći

Nadica Ademov kupula stan od 830 hiljada evra: Skupocena nekretnina se nalazi u najluksuznijem delu Beograda

Izvor: blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nadica Ademov kupila je stan od 185 kvadrata, koji se nalazi u najluksuznijem naselju u Beogradu a u koji se u tajnosti preselila pre nešto manje od mesec dana. Pevačica sada sa porodicom živi u nekretnini koju je platila oko 830.000 evra.

Kako saznajemo, Nadica Ademov je kvadrat u najluksuznijem delu grada platila nešto više od 4.500 evra, što znači da je za nekretninu dala oko 830.000 evra.

- Nadici se taj stan iznenada ponudio, u pitanju je potpuno nova nekretnina koja ju je dočekala full opremljena. Trebalo je samo neke sitnice srediti, ali je mahom sve bilo po njenom ukusu. Prethodni vlasnik je stan kupio i opremio, pa ga je tako novog i sređenog i prodao, bez da je naravno bilo ko prethodno živeo ili boravio u njemu. U pitanju je površina od čak 185 kvadrata - kaže izvor.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Oni su do tada živeli u luksuznom kompleksu na Novom Beogradu, ali im ovaj prostor i lokacija mnogo više odgovaraju. Ovde imaju baš veliki komfor i neverovatan pogled, bukvalno je terasa tako napravljena da vide pola grada - dodaje sagovornik.

Autor: N.B.

#Karijera

#Nadica Ademov

#Udaja

#pevačica

#stan

POVEZANE VESTI

Domaći

Nadica Ademov napustila porodilište: Sa suprugom Damirom izvela sina Amela, pogledajte kako izgleda tik posle porođaja (FOTO)

Domaći

Sledeći cilj mi je nekretnina u Dubaiju: Džehva pokazala deo stana od 400 hiljada evra, sve prišti od luksuza (FOTO)

Domaći

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA STAN OD POLA MILIONA EVRA: Sanja Stanković obezbedila sebi nekretninu u elitnom delu Beograda, pa se javno pohvalila (FOTO)

Domaći

Napravila pravu bajku: Nadica Ademov proslavlja ćerki Melini prvi rođendan, bajkovita dekoracija ostavlja bez daha (FOTO)

Domaći

Zašto se Ana Nikolić preselila u hotel? Evo šta se dešava sa stanom od 500.000 evra

Domaći

Zlata poklonila stan Peji i Eni! Oni se oglasili: Bićemo beskućnici....