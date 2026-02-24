Nevena Božović na skijanju sa ćerkom: Objavila selfi, a jedan detalj na maloj Aniki oduševio je sve (FOTO)

Pevačica Nevena Božović trenutno uživa na zimovanju sa svojom ćerkom Ankom, odakle je podelila fotografiju sa devojčicom koja je oduševila mnoge njene pratioce na mrežama.

Nevena Božović je podelila zajedničku fotografiju na kojoj njena ćerka ima kacigu, naočare i svu neophodnu opremu za skijanje, potpuno spremna za zimske čarolije. Iako Anka ima tek četiri godine, ona već uveliko skija i uživa u ovom zimskom sportu, baš kao i njena mama.

Inače, Nevena se polovinom maja prošle godine porodila i na svet donela i sina.

Pevačica je u braku sa crnogorskim pilotom Nikolom Ivanovićem, zbog kog se preselila iz Srbije i započela život na primorju. Nedavno je otvoreno progovorila o njihovoj svakodnevici, ali i o metodama vaspitavanja naslednika.

– Sve što vidim da je korisno i da mislim da je dobro, od novih metoda u vaspitanju i ishrani, usvajam. Kada vidim da je nešto previše drugačije od onoga što smo mi radili kao mali, ne pokušavam na taj način – objasnila je Nevena.

Pevačica je otkrila i kako su se roditeljske uloge raspodelile u njihovoj porodici, te priznala zašto ona često mora da preuzme strožu stranu.

– Ja sam jedina koja u nekim situacijama mora da odreaguje, jer tata sa ćerkom teško može da postavi granice – iskrena je bila Nevena i dodala:

– Anka je starija četiri godine, još su mali, i komunikacija sa njima nije na nivou da on može da odreaguje.



Autor: N.B.