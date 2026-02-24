Muž me je ostavio nakon porođaja jer mu je trebao psihički odmor: Pevačica ogolila dušu, progovorila o braku i jezivom nastupu koji je doživela

Marija Mara Stojadinović, 2000. godina bila je jedna od najomiljenijih pevačica na Grandovoj sceni. Međutim, u jeku karijere isplivale su njene slike u toplesu, a Mara se nakon toga povukla. Mnogi su tvrdili da je zbog toga napustila karijeru ali kako Marija kaže u velikom intervjuu to nije baš tako. Karijeru nije napustila i pevanjem se i dalje bavi, samo je svoj život nastavila u Americi.

Osim što je harala Grand scenom, pevačica je i na terenu bila jedna od najtaraženijih, a sada se prisetila jednog od nastupa koji nikada neće zaboraviti.

Turneja u Čečeniji

Pevačica se prisetila i anegdote sa njene turneje sa pevačicama Gocom Božinovskom, Vanesom Šokčić i Vesnom Rivas u Čečeniji i Dagestanu, kada su im bili ugroženi životi.

- Bile smo nekoliko meseci u Dagestanu, u tom momentu nismo smele nigde bez obezbeđenja jer je Čečenije blizu granice i tada su se devojke kidnapovale. Bilo je fantastično sve dok nismo shvatile da nema žena, samo muškaraca. Kada su jedne večeri došle devojke, koje su valjda pobegle da bi nas videle, bilo ih je dosta, a onda su upali njihovi braća i očevi, premlatili su ih. Za kose su ih izvukli napolje. Dugo sam se pitala šta je bilo sa tim devojkama, pričalo se da kod njih žena ne znači ništa i da tako završe u nekoj "rupi" kada ih ubiju... Uvek sam se nadala da je to samo priča, one su samo htele da vide nas.

Razvod

Marija se u jednom momentu razvela, a sada se prisetila tog trenutka. Marijin suprug izabrao je da napusti nju i njihovog tek rođenog sina.

- Razvela sam se brzo nakon Lazarevog rođenja, par meseci nakon porođaja... Nije bilo lako i to je jedan od najtežih momenata u mom životu. Tada sam bila u jako lošem zdravstvenom stanju, jer je i trudnoća bila visokorizična, isto tako i porođaj. Lazar je prevremeno rođen i tada smo dugo bili u bolnici. I tako nadajući se podršci, neko odlučuje da mu je potreban psihički odmor, što sam ja shvatila kao napuštanje i momentalno kontaktirala svog advokata, bez ikakve rasprave. Ja sam osoba koja mrzi sebične ljude, pogotovo kada su u pitanju deca. Nemam nameru nikoga da vučem na leđima, celog života radim i radiću za svoje dete, a muž je promenjiva kategorija - prisetila se Mara, pa otkrila još neke detalje obivšem suprugu.

Bivši partner iz Afrike je fudbalski trener, a ona nikada nije želela da se preseli u njegovu rodnu zemlju.

Vrlo je moguće da je okidač njegovog odlaska to što sam ja bila protiv preseljenja iz Amerike u Afriku. On je fudbalski igrač, trener i sada ima svoju ligu i tim u Kameronu. Razumela sam da je njegov posao povezan sa Afrikom. Posle razočaranja jer u Americi evropski fudbal nije popularan kao u Africi, želeo je da se spakujemo i preselimo. Ne bih mogla da živim tamo, svakako ne bih mogla ni da pevam, šta da pevam, 'tamba lamba' po džungli... Potom i zbog budućnosti deteta. Bila sam tamo više puta i uvek sam se vraćala tužna, jer nisam mogla da pomognem svima, to su zemlje trećeg sveta.

Pevačica sada prvi put otkriva u kakvim odnosima je danas sa bivšim suprugom i koliko je teško graditi zdrav odnos zbog roditeljstva kada su bivši supružnici na dva različita kontinenta.

- Teško je graditi zdrav odnos koji počiva na teškim razlikama dve kulture. Mi smo pokušavali, ali nismo uspeli. Nema istih razumevanja, smisla za humor, pa čak ni hranu. Nije lako. Mi smo danas u izvanrednim odnosima, staramo se o detetu, Lazar je blizak sa ocem i nikada mu ne bih rekla nešto loše o ocu. Njih dvojica su bliski, kada je u Americi često se viđaju, kada je u Africi onda su u stalnom kontaktu.

