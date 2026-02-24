ISPUNIO SINU NAJVEĆU ŽELJU: Borko Radivojević upisao naslednika na prestižnu akademiju u Švajcarskoj! (FOTO)

Kad je sinu Luki obećao da će mu za punoletstvo pokloniti školovanje na jednoj od najboljih kulinarskih akademija u Evropi, Borko Radivojević nije ni slutio da će taj trenutak doći brže nego što misli.

Obećanje je sada ispunjeno - Luka je zvanično upisan na Culinary Arts Academy Switzerland, jednu od najprestižnijih svetskih škola za buduće šefove kuhinje.

Tokom proteklih dana, Borko je sa suprugom Milenom, sinom Lukom i ćerkom Anđelijom otputovao u Švajcarsku kako bi obišli kampus i završili sve formalnosti oko upisa. Porodična poseta bila je ispunjena emocijama, ali i ponosom, jer je Luka dobio priliku da se školuje u instituciji koja je poznata po vrhunskim standardima i saradnji sa renomiranim hotelima i restoranima širom sveta.

Akademija, koja ima kampuse u švajcarskim gradovima Brig i Le Bouveret, važi za jednu od vodećih ustanova u oblasti gastronomije i hotelijerstva. Studenti tokom školovanja prolaze kroz intenzivnu praktičnu obuku, rade u profesionalno opremljenim kuhinjama i imaju priliku da uče od vrhunskih šefova sa međunarodnim iskustvom. Program kombinuje tradicionalne kulinarske tehnike sa savremenim pristupom gastronomiji, uključujući i segment preduzetništva u ugostiteljstvu.

Posebnu čar poseti dalo je i upoznavanje sa legendarnim svetskim kuvarom Anton Mosimann, jednim od najcenjenijih šefova moderne evropske kuhinje. Mosimann, poznat po radu sa kraljevskim porodicama i vođenju ekskluzivnog londonskog restorana, simbol je vrhunskog kulinarstva i inspiracija mnogim mladim talentima. Susret sa njim za Luku je bio dodatni podstrek i potvrda da je izabrao pravi put.

„Obećanje je obećanje. Luka je od malena pokazivao strast prema kuvanju i znao sam da je ovo poklon koji će mu promeniti život“, kratko je prokomentarisao Borko ovaj bitan događaj za Luku.

Autor: Pink.rs