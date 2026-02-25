Oduvek smo bili nas troje: Blizanci Dženifer Lopez napunili 18 godina, pevačica im javno čestitala, pa otkrila kako im tepa (VIDEO)

Dženifer Lopez uputila je dirljivu poruku svojim blizancima, Maksu i Emi, povodom njihovog 18. rođendana!

Pevačica, glumica i preduzetnica Dženifer Lopez podelila je na društvenim mrežama emotivan video - kompilaciju snimaka svoje dece kroz godine odrastanja.

Posebni trenuci uz hit grupe One Direction

U pozadini snimka čuje se pesma "18" grupe One Direction, dok su prikazani brojni važni momenti iz života blizanaca. Među njima je i Emin iznenadni nastup tokom poluvremena Super Boula LIV, kada je 2020. godine nastupila zajedno sa Šakirom.

Dženifer Lopez Emu i Maksa deli sa bivšim suprugom, Markom Entonijem, a prisetila se i njihovog rođenja usred snežne oluje u Njujorku.

"Bilo je kao da se Bog pobrinuo da uđete u svet pun čiste magije!. U srcu sam znala da će vam život uvek biti takav", napisala je.

"Moj život se zauvek promenio"

U videu su prikazani i nežni trenuci iz detinjstva blizanaca.

"Kad bih vas držala u naručju kao bebe, osećala sam se kao da držim dva anđela poslata pravo sa neba. Moj život se zauvek promenio", poručila je ponosna mama.

"Moji kokosi"

Zvezda filma "Prevarantkinje sa Vol Strita" svoju decu od milja naziva "kokosi".

"Volim vas nikada ne bi moglo da obuhvati dubinu osećanja, privrženosti i brige koju imam za vas, moji kokosi. Oduvek smo bili nas troje! Zajedno smo na ovom putovanju. Uvek zapamti, Lulu, ti si moje sunce. I Maks, ti si neverovatan baš takav kakav jesi! Srećan 18. rođendan, moji čudesni blizanci", napisala je Džej Lo.

Ponosna mama na crvenom tepihu

Prošlog oktobra, Maks i Ema pojavili su se na njujorškoj premijeri filma "Poljubac žene-pauka". Pedesetšestogodišnja Dženifer Lopez tada nije krila ponos dok je sa njima pozirala na crvenom tepihu. Ema je nosila crveni somotski sako, crnu satensku košulju i crne pantalone, dok je Maks odabrao višebojni sako preko bordo džempera i pantalona kaki boje.

Autor: Nikola Žugić