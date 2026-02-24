AKTUELNO

Domaći

Aleksa Balašević čeka drugo dete: Njegova supruga Nikolina u drugom stanju, otkrili pol bebe! (FOTO)

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Radost u domu Balaševićevog sina!

Supruga Alekse Balaševića, Nikolina u drugom je stanju i par uskoro očekuje drugo dete. Oni će, dobiti sina.

Radosnu vest podelio je Aleksa na svom Instagram profilu, gde je emotivnom porukom raznežio pratioce.

- Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavet. Zavet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavet ne vrede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva meseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumeo bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba - nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mesec mandat predajem nasledniku - napisao je on.

Brojni pratioci uputili su čestitke, a porodica Balašević uskoro će dobiti još jednog naslednika. Podsetimo, Aleksa i Nikolina Balašević roditelji su ćerke Vere.

Autor: M.K.

