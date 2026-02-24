AKTUELNO

Domaći

Nestao... Oglasila se majka Milice Todorović, javno zamolila za pomoć (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Milica Todorović nedavno se porodila i na svet donela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost, jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen.

Niko iz njene porodice o ovoj temi nije želeo da se oglašava, sem oca kojeg je ekipa jednog medija uhvatila ispred porodičnog doma u Kruševcu.

Majka Milice Todorović, Jasmina, ne odvaja se od ćerke i velika joj je pomoć oko bebe. Sada se oglasila na Instagramu, pa apaelovala zbog izgubljenog psa:

- Nestao pas, maza - napisala je ona, uz apel da se javi svako ko pronađe psa.

Foto: Instagram.com

Jasmina hitno operisana

Inače, Miličina majka Jasmina je početkom februara, kada se i pevačica porodila, hitno operisana.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - kazao je Milan za Telegraf.rs.

- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Jasmina Todorović

#Majka

#Milica Todorović

#mama Milice Todorović

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PITAJU ME NA SVAKOM KORAKU... Evo šta komšiluk Milice Todorović u rodnom Kruševcu misli o skandalu: Njena intima...

Domaći

MI, KOJI JE LIČNO ZNAMO... Pevač razvezao jezik o Milici Todorović u jeku skandala: Ako hoćete da se ostrvite na nju, može, ali...

Domaći

Oženjeni dečko Milice Todorović poslao trubače da joj sviraju pod prozorom?! Komšije u šoku

Domaći

Čije prezime nosi sin Milice Todorović?! Evo šta će se desiti ako ga njen oženjeni partner ne prizna

Domaći

NJOJ I BEBI JE POTREBNA SNAGA I MIR! Poznata pevačica progovorila: Prolazi kroz nimalo prijatnu situaciju...

Domaći

I meni se isto desilo: Pevačica pružila podršku Milici Todorović nakon što je rodila dete oženjenom čoveku