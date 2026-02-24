Nestao... Oglasila se majka Milice Todorović, javno zamolila za pomoć (FOTO)

Milica Todorović nedavno se porodila i na svet donela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost, jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen.

Niko iz njene porodice o ovoj temi nije želeo da se oglašava, sem oca kojeg je ekipa jednog medija uhvatila ispred porodičnog doma u Kruševcu.

Majka Milice Todorović, Jasmina, ne odvaja se od ćerke i velika joj je pomoć oko bebe. Sada se oglasila na Instagramu, pa apaelovala zbog izgubljenog psa:

- Nestao pas, maza - napisala je ona, uz apel da se javi svako ko pronađe psa.

Jasmina hitno operisana

Inače, Miličina majka Jasmina je početkom februara, kada se i pevačica porodila, hitno operisana.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - kazao je Milan za Telegraf.rs.

- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.

Autor: Nikola Žugić