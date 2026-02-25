OTAC JOJ NA NEKRETNINE PUKAO 35 MILIONA evra, a ona radi za 20 evra: Ovo je fatalna ćerka našeg muzičara, od zanata napravila umetnost (FOTO)

AKTUELNO

Sve ćerke proslavljenog muzičara, iako je zaradio ogromno bogatstvo, i samo na nekretnine potrošio 35 miliona evra, vredne su i zarađuju za sebe.

Goran Bregović dugi niz godina je u braku sa suprugom Dženanom i sa njom ima tri ćerke: Emu, Lulu i Unu, koje su odrasle i koje su pošle svojim putem. Interesantno je da su sve tri različitih veroispovesti, koje su same odabrale. Od roditelja su nasledile sve najbolje – od majke dobar izgled, od oca talenat. Najstarija Ema magistrirala je lepe umetnosti u Nantu, a njena dela mogli smo da vidimo i na izložbama u Beogradu.

Srednja ćerka Una (22) opredelila se za glumu, dok je najmlađa, Lula, koja je u maju napunila 20 godina, zainteresovana za modu i dizajn. No, ako je verovati poslednjoj objavi na Instagramu, bavi se – noktima.Tačnije, umetničkim iscrtavanjem noktiju. Kako navodi u posti, radi u svom domu (u Parizu), a ne u salonu, pa je “upozorila” klijente koji su alergični na mačke da to imaju u vidu.

Kao što vidimo na fotografijama, njeni nokti su prilično dugački i imaju interesantne motive, tako da je očigledno vrlo vešt majstor.Cenovnik nije tajna: dizajniranje prirodnih noktiju košta 20 evra, za gel set treba odvojiti od 30 do 40, zavisno od veličine, dok full freestyle staje 45 evra. Lula ima i zanimljiv modni stil, a očigledno je i ljubitelj tetoviranja.

Sve ćerke proslavljenog muzičara, iako je zaradio ogromno bogatstvo, i samo na nekretnine potrošio 35 miliona evra, vredne su i zarađuju za sebe. Goran ima i vranbračnu ćerku Željku, koja živi u Sarajevu, i ima svoju radnju na Baščaršiji.

