AKTUELNO

Domaći

UMRO ACA DISKO! Ostaće poznat po OVOME, a evo kad će biti ispraćen na večni počinak

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Info Bijeljina, Foto: Facebook.com/Aleksandar Aco Ranković ||

Bio je sinonim za muziku i organizaciju žurki u gradu!

Poznati muzičar Aleksandar Aco Ranković, čuveni kako su ga zvali "Aco disko", preminuo je u 79. godini.

Bio je sinonim za muziku, organizaciju žurki u gradu. Prvi je doneo gramofonske ploče u Semberiju, postao je prvi bijeljinski Diždžej.

- Nije mogla proći ni jedna sportska manifestacija da Aco nije bio tu prisutan. Bio je zadužen za oganizaciju i ozvučenja diskoteka, dovodio je bendove u Bijeljinu još prije 45 godina - kažu stari sugrađani za InfoBijeljinu.

Čuveni Aco je i 30 godina radio na bazenima Banje Dvorovi, gdje je puštao muziku takođe. Bio je jedno vreme direktor projektnog biroa u Bijeljini.

Sahrana će se obaviti 25. februara u 13 časova na groblju Pučile.

Autor: pink.rs

#Aca Disko

#Aleksandar Aco Ranković

#Muzičar

#Smrt

#umro Aca Disko

#umro Aleksandar Aco Ranković

POVEZANE VESTI

Domaći

TUGA! UMRO ČUVENI JUGOSLOVENSKI HARMONIKAŠ: Kolege se opraštaju od njega, poznato kad će biti ispraćen na večni počinak (FOTO)

Domaći

Danas će Bora Čorba biti ispraćen na večni počinak: Legendarnom rokeru biće ispunjena poslednja želja

Domaći

EVO KAD ĆE SAŠA POPOVIĆ BITI ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK: Poznati vreme i mesto sahrane

Domaći

POZNATO VREME I MESTO SAHRANE POZNATOG MUZIČARA: Boda Ninković sa porodicom dao umrlicu bratu, evo kad će biti ispraćen na večni počinak (FOTO)

Fudbal

POZNATI DETALJI SAHRANE DEJANA MILOJEVIĆA: Evo kada će slavni košarkaš biti ispraćen na večni počinak

Domaći

EVO KAD ĆE ''ZVEZDA GRANDA'' BITI ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK! Piše se da se Mujo Hodžić OBESIO, a na njegovom profilu osvanula UMRLICA! (FOTO)