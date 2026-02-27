DAVALI SU MI 10.000 EVRA ZA NOŠEN VEŠ! Nevena Models progovorila o zaradi na sajtu za odrasle i bivšem mužu: Teško sam podnela kad se oženio!

Nevena Stamenković, nekadašnja članica grupe “Models” je nakon rada u kineskom tržnom centru, odlučila da njeni izvor prihoda bude na sajtu za odrasle, a ona je rekla kako na sve to gledaju njeni roditelji, bivši muž kao i da li je nekada patila zbog njihovog razvoda.

Nevena Models je istakla da danas uživa u svom poslu, te da zarađuje mesečno i preko 2.000 evra prodajom provokativnih fotografija.

- Uživam u životu, pijem kafe, treniram, radim na sajtu (za odrasle) uživavam baš. Super živim, super zarađujem, nekad više, nekad manje, zavisi od meseca. Bude mesec kad baš može dobro da se zaradi. To bude cifra i veća od preko 2000 evra za mesec dana. Ne bih ni radila ovaj posao da nemam dobru zaradu - rekla je ona i dodala:

- Za sada ostajem pri ovome na sajtu, za dalje, ne znam, nisam odlučila, ali volela bih privatni biznis da pokrenem, neki kozmetički salon. Komentari su kako kaže, raznorazni, ima i onih lepih, ali i manje lepih.

- Javljaju se raznorazni ljudi, komentari su pozitivni. Nemam nikakvih problema. Nemam konkurenciju, svako ima svoju ciljnu grupu ljudi koja ga prati, ne doživljavam konkurenciju, ne vidim je, svako radi svoj posao najbolje što zna. Znam da ovo radi i Milica Dabović, podržavam je u tome, ali je ne pratim. Ne idem do vulgarnost, moja ciljna grupa su moji fanovi iz 90-ih koji su me slušali. To su uglavnom te neke genaracije, ima tu i mlađih i stariji - rekla je nekadašnja modelsica i dodala:

- Čitam one komentare na Instagramu, uglavnom su na račun mog fizičkog izgleda, ljudi komentarišu “Ružna si”, mene to stvarno ne dotiče, “Imaš ružne zube”, imam prirodne zube, tako da su sve to gluposti.Na pitanje kako njena porodica komentariše ovaj moderan način života i njenu zaradu putem sajta za odrasle, Nevena kaže:

- Moji roditelji su savremeni, mama mi je najbolja drugarica, podržava me u svemu tome, nemam što se njih tiče nikakvih problema. Malo imam prijatelja, imam jednu drugaricu sa kojom se družim celog života i imam mamu, nemam prijatelja oko sebe. Ne žalim se, samo kažem međuljudski odnosi su se iskvarili. Ljudi su postali čudni, ljubomorni, zavidni - kaže ona i dodaje:- Mama me podržava u svemu, pa i kada su emotivni partneri u pitanju. Kaže: “Ako je tebi lepo, meni je još lepše”. Kao najbolja drugarica mi je.Sa nekadašnjim članicama grupe “Models” danas nije u kontaktu.

- Sve se raspalo, nisu se zadržala ta prijateljstva, sve su se poudavale, otišle na svoju stranu, nisam zadržala prijateljstvo ni sa jednom koleginicom. Svaka je kriva na svoj način, sve su imale svoju porodicu, zapostavile smo jedna drugu - kaže ona, ističući da sa sestrom Ivanom Stamenković Sindi ima odličan odnos:

- Delimo sve, ona i ja i ja smo najbolje prijateljice, sestre, ja nju obožavam. Ona je prema meni više zaštitnički nastrojena, celog života je tako, jer je ona tri i po godine starija od mene. Sindi i ja smo imale sve što smo poželele kao mlađe, baš smo bile razmažene, uživale smo.Nevena je krajem prošle godine proslavila zajedno sa bivšim suprugom Srđanom Adžemovićem sinovo punoletstvo.

- Na žurki je bilo super, nisam stala, toliko sam igrala. Bio je Srđan Mobi Dik, Sloba Radanović, Mina Kostić, bila je fenomenalna atmosfera, bilo je dosta ljudi, bila je kao neka svadba, opštenarodno veselje. Sin je bio zadovoljan, obradovao se žurki, otac mu je kupio automobil. On ne voli da se pojavljuje u javnosti. Podržava me u svemu, samo je rekao: “Mama, nemoj da preteruješ”.

Nevena Models: "Bivši mi je najbolji prijatelj"

Nevena uživa u vezi sa jednim političarem i kako kaže, zadovoljna je, ali brak ne želi.

- Ja sam sa istim dečkom, ništa se nije promenilo. Ne želim brak, imala sam brak i ne želim ga više. Super mi je ovako zabavljanje i dok traje, traje. I drugoj strani odgovara, ni on nije za neko vezivanje, nisam ni ja, tako da super funkcionišemo. On ima sve što meni treba, uklopili smo se. Stabilnost, sigurnost, inteligencija, sve ima - rekla je.

Nevena koja se potom osvrnula na odnos sa bivšim suprugom:

- Moj bivši muž me podržava, sada smo najbolji prijatelji, uvek mi govori: “Nensi samo napred”. Bukvalno smo kao drugari, sve je super. Sve je iza nas, bilo je dosta toga, sada smo u super odnosima. Sin živi sa njim, živeo je sa mnom, sada je kod njega, potrebna mu je muška figura.

Između nje i Srđana nije baš sve funkcionisalo, ali danas su pravi prijatelji.

- Nisam imala podršku supruga ranije, imali smo razmirice, svađali smo se, ali sada je sve došlo na svoje. Nisam uvek imala njegovu podršku, tada sam bila sama. Bilo je teško, iskrena da budem, ali sam imala podršku roditelja - rekla je ona i dodala šta je bio okidač da sklopi primirje sa bivšim:

- Ja sam sazrela, on je shvatio neke stvari, da taj odnos između nas ne funkcioniše kao odnos muža i žene i da bi bilo najbolje da spustimo loptu, to smo i uradili i postali najbolji prijatelji. On sada nema partnerku, on se oženio pa razveo, ali sada nema nikoga. Sada je samo sa mojim sinom. Jako teško mi je bilo kada sam znala da on ima nekoga, kada sam čula da se ženi, jako teško sam sve to podnela. Onda sam shvatila da sam sve to jako emotivno doživela, ali se sve to brzo završilo.Kako kaže, pomišljala je i da se pomiri sa suprugom, a na tome je radio i njihov sin.- Pitala sam se da li sam mogla da dam još jednu šansu našem odnosu, najviše zbog sina, možda smo mogli da opstanemo, krivo mi je, ali svako je krenuo svojim putem - kaže ona i dodaje:

- Sin je pokušavao da me pomiri sa bivšim mužem, kao manji. Bio mu je krivo kada se on oženio, pa je pokušavao, ali samo je ostalo na tome. Danas smo prijatelji za ceo život.Daje popust fanovima na "Onlifensu"Na sajtu za odrasle kako kaže daje i popust fanovima na fotografije koje objavljuje.Ima popusta kod mene, sviđa mi se što komuniciram sa ljudima, družim se sa ljudima preko “Fieste”, upoznajem mnogo ljudi. Niko od porodice me nije osudio zbog posla kojim se bavim. Istina je tražili su mi nošen veš i nudili čak 10.000 evra. Meni je to simpatično, smešno, ništa loše. Ne bih ni sa kim spavala za novac, ovo je prodaja fotografija za novac. Nisam ispunila želju fanu, ali što da ne, meni to nije ništa strašno. Ja sam srećna žena, mene partner u svemu što radim podržava. Voljena sam, srećna, imam sina, mamu tatu, porodicu, samo neka ovako ostane. da se ne ureknem - rekla je ona i dodala:

- Iskrenost me mnogo koštala, ljudi su me povredili, ružno je što kažem to za sebe, ali dobar sam čovek. Imala sam loše iskustvo sa drugaricama, znale su da me zloupotrebe, prenosile su sve ono što sam im ispričala u poverenju. Sada sam sazrela i mnogo se toga promenilo, zato i imam jednu drugaricu i takve osobe više i ne mogu da mi priđu.Partner joj ne pridikuje kako kaže ni zbog čega.

- Njemu je sve to slatko, nije oženjen hvala Bogu, super funkcionišemo, idemo na ručkove večere, romantičan je kupi mi cveće, poklončić. Nekad može i žena da plati piće, što da ne, ako ima finansijske mogućnosti, ja hvala Bogu imam. Najbolje je da se računi dele pola-pola. On voli što sam prirodna i luckasta, to mu se sviđa.

Ušla bi u rijaliti

Na pitanje da li bi ušla u rijaliti Nevena kaže:

- Što da ne, ta opcija je uvek otvorena. Tražila bih dosta novca, postavila bih cenu ispod koje ne bih išla. Ne bi me ništa degradiralo, ja se bavim ovim čime se bavim, javnost je o tome obaveštena.

Autor: Pink.rs