Vratila sam se u moju kuću: Goca Džehverović progovorila o sinovljevom životu u Dubaiju: Fali mi on, njegova reč, kafica...

Mentorka imanja u "Eliti 9", Gordana Džehverović, poznatija i kao Mama Džehva, svojim učešćem u prvoj sezoni rijalitija "Zadruga", privukla je ogromnu pažnju, zajedno sa svojom ćerkom, sada pevačicom Teodorom Džehverović!

Goca Džehverović se nakon sudskih sporova oko kuće u Kačarevu, vratila u nju da živi, a Teodora često posećuje mesto nadomak Pančeva, a Goca je sada otkrila da je za ovo mesto veže težak period, ali i pozitivna osećanja.

- Jako lepe emocije me vezuju za ovo mesto iako sam bila kratko i u Beogradu i u Pančevu. Ovde nas ljudi vole i vratila sam se u moju kuću o kojoj se dosta pričalo. Sada ovde sređujem, radim, čistim, malterišem i lepim pločice i hoću sebi da napravim jedan lep kutak. Kad se svega prisetim bilo je naporno na Teodorinom početku, ali svaki trud i rad se isplati, a svaki dar treba negovati. Sava je bio super u školi, završio je fakultet, a Teodora je talentovana, išla je u baletsku i u muzičku školu, sada živi svoj san. Sada ste me sve to podsetili i stalno smo je čekali na autobuskoj stanici, menjali torbe i ona iz baletske odmah nastavlja dalje u osnovnu, ali sve se ispatilo i jako je ponosna na svoje početke odavde – priča Goca za “Blic“ i ističe da je ovaj mesec poseban u Kačarevu.

Ovde je najlepše kad je “Slaninijada“ i sećam se prvog dana kada je prvi put održana, nismo se nadali da će sve ovoliko da traje. Teodora dolazi isto kada su ovi dani, jeste da drži dijetu i vodi računa o ishrani, ali voli da dođe ovde.

Mama Džehva ističe da i dalje ne može da se pomiri sa selidbom sina u Dubai, iako je Teodora često posećuje u rodnom Kačarevu.

- U januaru su mi bili Sava i unukica i stvarno nam je bilo jako lepo, a rastanak je i dalje težak, ali pokušavam to da smanjim jer su srećni, zadovoljni i lepo im je. Bitno je da sam utekla u njih prave ljudske vrednosti. Fali mi on, njegova reč, kafica, komunikacija koja je neprevaziđena, a unukica je preslatka, takođe i Dada je besprekorna domaćica. Imali smo loših trenutaka, ali sada Bog nagrađuje. Tu ljubav su ljudi osporavali, a sada su se svi uverili da ljubav godine ne broji - sa osmehom priča ona i dodaje da je i u Teodorine ljubavi upućena:

Jako mi je drago kada znam, jer ja sam tu i da pomognem i da kritikujem. Nema nagoveštaja što se Teodorine svadbe tiče, ali biće posebno sada kada je videla sve ove bebice i rekla sam joj "iskoristi me dok još mogu". Moja mama je rodila blizance, kod Save je bila neka situacija i nešto se desilo i ostala je Doda sama i Teodora kaže možda će i ona, ali kažem uvek tu sam ja i uvek mogu da računaju na mene.

"Žalosno je što mi se porodica rasturila"

Podsetimo, mama Džehva je pre samo godinu dana u emisiji "RedAkcija" na RED televiziji govorila o odnosu sa sestrama, o kom se dosta proteklih godina i nagađalo, ali i pisalo.

- Mnogo se pisalo o tom vašem odnosu i ostavniskoj raspravi sa sestrama, šta se tu dešava, ima li tu novosti - pitala je Milica.

- Žalosno je što je to rešeno posle 23 godine onako kako sam ja priložila. Žalosno je što mi se porodica rasturila, tolika mržnja, gnev, kiv, to su jako gadne porodične stvari koje ja nikada nikome ne bih preporučila. Prvo, kakav god da je roditelj, ne treba nikada da se odreknemo svojih roditelja, ta žena je deset godina ležala nepokretna u krevetu, ta žena se borila, ta žena je stvorila nas tri ćerke, njih dve su se odrekle nje...Ja sam se posle 23 godine vratila u tu kuću baš iz tih razloga, renoviram je iz korena, oživljavam tu kuću, šta da vam kažem... - pričala je Goca u RedAkciji kroz suze.

