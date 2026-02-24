Ušla sam u peti mesec, nekad sam nervozna i besna! Trudna Edita Aradinović progovorila o drugom stanju, pa priznala: Dobila sam kritike od Nenada, oca deteta...

Edita Aradinović, naša poznata pevačica, otkrila je nedavno da je u drugom stanju, što je obradovalo mnoge njene fanove, ali i prijatelje i saradnike, a sad je gostujući u Amidži šouu progovorila o detaljima trudnoće!

Kako je istakla Edita na samom početku, obukla je vešto odelo koje je prikrilo njen trudnički stomak.

- Vidi se, uzela sam odelo da se to prikrije. Super se osećam, čestitam i ja tebi Ognjene. Drago mi je da sam sa ovako divnim gostima, prvenstveno sa sestrom rođenom - rekla je Edita, a onda je otkrila da je ušla u peti mesec:

Ja sam ušla u peti mesec...Devojčica je, da, ja sam mnogo srećna i bukvalno nemam šta da kažem, imam samo puno topline i lepote, ovo je za mene nešto novo. Meni je mama stalno govorila: "videćeš, drugo stanje", ja sam nervozna nekada i besna, to se odražava na saradnike i bend, ali žao mi je. Ušla sam u realizaciju albuma, jer neću raditi. Jesam, smislila sam ime.

Kako je dodala, dobila je kritike od bivšeg dečka, tačnije oca njene buduće ćerke, Nenada, zbog objavljivanja snimka sa ultrazvuka.

- Dobila sam kritike od Nenada, oca deteta, ja sam rekla da ne želim da kačim kako mi izgleda dete, jer ne znam, možda ne želi da se slika ili šta već...Nenad mi je rekao: "Šta je s onim dogovorom da ne kačiš", a ja okačila dete s ultrazvuka, napravila sam grešku i obrisala sam - rekla je pevačica.

