PRATIM EDITINE OSCILACIJE: Indi Aradinović progovorila o sestrinoj trudnoći, pa spomenula oca njenog deteta!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne krije sreću što će za nekoliko meseci postati tetka devojčice.

Popularne sestre Aradinović, pevačice Edita i Indi gostovale su zajedno u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom govorile su o Editinoj trudnoći. Kako je Indi istakla, veoma se raduje ulozi tetke.

Ušla sam u peti mesec, nekad sam nervozna i besna! Trudna Edita Aradinović progovorila o drugom stanju, pa priznala: Dobila sam kritike od Nenada, oca

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolje vas našla, radujem se ulozi buduće tetke... Pratim Editine oscilacije, iako je drugo stanje. Ja mislim da treba da podeli tu sreću i da uživa. Ona nema ograničenu trudnoću s nekim likom i da to treba da se krije, treba da radi sve javno i da uživa u trudnoći - poručila je Indi.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, Edita Aradinović stavila je tačku na ljubav sa Nenadom Stevićem iako je otac njenog deteta. Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

I dok se o njihovom razlazu i dalje spekuliše, dodatnu pažnju izazvale su informacije da je Stević, svega nekoliko dana nakon raskida, viđen u društvu nove devojke, zbog čega su se otvorila brojna pitanja o prirodi i tajmingu njihovog razlaza.

Autor: M.K.

