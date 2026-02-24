AKTUELNO

Prvo javno pojavljivanje Bojana Bijelića u Amidži šouu nakon ilegale: Otkrio gde je bio i šta je radio, pa priznao da mu je OTET HIT Mileta Kitića

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naš pevač Bojan Bijelić, nakon duže medijske pauze, gostujući u Amidži šouu otkrio je šta je radio dok je bio u tzv. "medijskoj ilegali".

Na samom početku, Bojan Bijelić, naš pevač, osvrnuo se na veliki hit koji ima zajedno sa Indi Aradinović "Ekspresno", koji je nastao 2006. godine.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedino ko može da izmeni nešto su ovi ljudi iz Zane, jer su je oni radili. Pesma je, zaista, tačno 20 godina otkako smo je snimili u studiju... - rekao je Bojan, te je otkrio gde je bio dok nije bio u javnosti:

Bio sam u Kanadi, živeo sam tamo 12 godina, ja sam se 2014. godine povukao iz muzike, tamo sam se bavio nekretninama...Bio sam u gradu pored Toronta, ali su cene jeftinije malo od Beograda.

Foto: TV Pink Printscreen

Takođe, naš pevač priznao je da je veliki hit njegovog kolege, našeg pevača, Mileta Kitića, koji nosi naziv "Šankeru", prvi otpevao on.

- Nije "Šampanjac" nego "Šankeru", istina je - kazao je pevač, te je otkrio ko mu je "oteo" ovaj hit:

- Tu pesmu su radili Aspirinci, Filip i Miloš. Ja sam je otpevao i sve... I oni su je dali Miletu. To je istina.

Foto: TV Pink Printscreen

Na pitanje da li je on to rekao kolegi Miletu Kitiću, Bojan je istakao da nije, jer nije on kriv.

- Nisam... Nije Mile kriv. Prošao voz, ja uvek kažem - pesma ode onome kome je suđena. Očigledno mi nije bila suđena i verovatno mi ne bi legla kao što je legla Miletu - ljubazno je rekao Bojan Bjelić.

Autor: Nikola Žugić

