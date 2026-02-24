Prvo javno pojavljivanje Bojana Bijelića u Amidži šouu nakon ilegale: Otkrio gde je bio i šta je radio, pa priznao da mu je OTET HIT Mileta Kitića

Naš pevač Bojan Bijelić, nakon duže medijske pauze, gostujući u Amidži šouu otkrio je šta je radio dok je bio u tzv. "medijskoj ilegali".

Na samom početku, Bojan Bijelić, naš pevač, osvrnuo se na veliki hit koji ima zajedno sa Indi Aradinović "Ekspresno", koji je nastao 2006. godine.

- Jedino ko može da izmeni nešto su ovi ljudi iz Zane, jer su je oni radili. Pesma je, zaista, tačno 20 godina otkako smo je snimili u studiju... - rekao je Bojan, te je otkrio gde je bio dok nije bio u javnosti:

Bio sam u Kanadi, živeo sam tamo 12 godina, ja sam se 2014. godine povukao iz muzike, tamo sam se bavio nekretninama...Bio sam u gradu pored Toronta, ali su cene jeftinije malo od Beograda.

Takođe, naš pevač priznao je da je veliki hit njegovog kolege, našeg pevača, Mileta Kitića, koji nosi naziv "Šankeru", prvi otpevao on.

- Nije "Šampanjac" nego "Šankeru", istina je - kazao je pevač, te je otkrio ko mu je "oteo" ovaj hit:

- Tu pesmu su radili Aspirinci, Filip i Miloš. Ja sam je otpevao i sve... I oni su je dali Miletu. To je istina.

Na pitanje da li je on to rekao kolegi Miletu Kitiću, Bojan je istakao da nije, jer nije on kriv.

- Nisam... Nije Mile kriv. Prošao voz, ja uvek kažem - pesma ode onome kome je suđena. Očigledno mi nije bila suđena i verovatno mi ne bi legla kao što je legla Miletu - ljubazno je rekao Bojan Bjelić.

Autor: Nikola Žugić