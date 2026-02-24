Mama ju je prebila od batina, zatvorila me je u... Opšti haos kod Amidžića! Edita otkrila da ju je Indi zarobila kad su bile male: Dobila sam gušenje!

AKTUELNO

Domaći

Izvor: Pink.rs

Indi i Edita Aradinović, rođene sestre i naše pevačice, gostujući u Amidži šouu otkrile su detalje iz odrastanja, iz njihovog odnosa, koje je malo ko do sada znao, a reč je o tome da ju je Indi zatvorila u kutiju, te je tako imala gušenje!

Indi je, naime, ovom prilikom otkrila da je zaljubljena, nakon čega je progovorila o odrastanju sa Editom.

- Drugo, treće...Uvek neki konzilijum ljudi treba da bude oko mene kada nađem nekog ko se meni dopadne. Ima neko ko se meni dopada i s kim bih ja nešto, ali i taj neko treba isto da poseti lekara (smeh) - rekla je Indi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koja je najgora stvar koju si uradila Editi iz osvete - glasilo je pitanje.

- Uh, to mi teško pada, ja mogu i da se rasplačem...Ono kada sam te zatvarala u sanduk - rekla je Indi.

- Ja sam astmatičar, imala sam gušenja i non-stop opstrukcije pluća, ko šta radi, ja stalno u hitnoj. Ja sam nju stalno jurila da se igramo i kao: "hajde, ja sam poštar", ona me zatvori u kutiju. Ona je sela, ja kucam i ona neće da otvori. Ja sam na kraju dobila gušenje - rekla je Edita.

- Mislim debilizam totalni. Meni je bilo dosadno da se igram s njom - rekla je Indi.

- Mama kada je došla prebila je od batina, jer sam imala gušenje - dodala je Edita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

